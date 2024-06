Samsung sta per svelare il tanto atteso Galaxy Z Flip6 durante l’evento “Galaxy Unpacked“, previsto il 10 luglio a Parigi. Le anticipazioni recenti hanno rivelato dettagli cruciali sul design e le caratteristiche tecniche di questo smartphone pieghevole di fascia alta.

Le caratteristiche tecniche di Galaxy Z Flip6

Il Galaxy Z Flip6 presenterà un display principale Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2640 x 1080) e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, garantendo una qualità visiva superiore e una navigazione fluida. Il display esterno sarà un Super AMOLED da 3,4 pollici con risoluzione di 720 x 748, ideale per un accesso rapido alle notifiche.

Alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy di Qualcomm, con velocità di clock fino a 3,39 GHz, il Galaxy Z Flip6 promette prestazioni elevate e efficienza energetica. Le opzioni di memoria includono varianti da 256 GB e 512 GB, sufficienti per archiviare app, foto e video.

La fotocamera principale del Galaxy Z Flip6 sarà una 50 MP con apertura f/1.8 e autofocus PDAF, ideale per scatti dettagliati in diverse condizioni di luce. La fotocamera ultra-wide da 12 MP e quella frontale da 10 MP completeranno il sistema fotografico, garantendo versatilità in ogni situazione.

In termini di connettività, il dispositivo supporterà il Dual 5G con 14 bande, assicurando connessioni veloci e stabili. Tuttavia, il supporto Wi-Fi sarà limitato al Wi-Fi 6E anziché al Wi-Fi 7. Bluetooth 5.3 e USB 3.2 Gen 1 saranno presenti per un trasferimento dati rapido.

Nell’attesa del Galaxy Unpacked

Il Galaxy Z Flip6 manterrà le dimensioni compatte e il peso leggero del suo predecessore, con una batteria migliorata da 4000 mAh che offre fino a 19 ore di utilizzo su rete LTE e fino a 20 ore su Wi-Fi. La velocità di ricarica sarà di 25W.

Disponibile in colori come Mint, Silver Shadow, Yellow e Blue, il Galaxy Z Flip6 offre anche certificazione IP58 per resistenza all’acqua e alla polvere, oltre alla capacità di riproduzione video fino a 8K.

Con un design pieghevole e prestazioni di alto livello, il Galaxy Z Flip6 si presenta come una scelta avanzata per gli appassionati di tecnologia in cerca di innovazione. Resta da vedere come il mercato accoglierà questo nuovo dispositivo quando sarà disponibile.