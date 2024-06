Iliad: le tre offerte FLASH che arrivano a 250 GB in 5G

In occasione del sesto anniversario di Iliad sono state lanciate delle offerte che hanno lasciato increduli gli utenti, ai quali effettivamente non avevano mai visto nulla di simile. Qualcuno pensava che improvvisamente sarebbero sparite, ma in realtà ci sono ancora nove giorni di tempo per averle.

Su tre soluzioni che Iliad ha ufficializzato, due sono soggette a scadenza esattamente tra nove giorni, mentre la terza, la più interessante, andrà presumibilmente avanti anche oltre quel termine. Queste tre soluzioni, tutte disponibili sul sito ufficiale, offrono il massimo mai visto in casa Iliad.

Iliad: sono ancora disponibili le 3 offerte Flash più amate in assoluto, eccole qui

Le tre offerte, che appartengono alla gamma Flash, costano davvero poco ogni mese. La prima vale infatti 7,99 € mensili e permette già di avere tutto. Gli utenti che la scelgono possono infatti beneficiare di minuti senza limiti verso tutti, messaggi senza limiti e 150 giga in 4G.

Nel caso della seconda offerta invece si alza l’asticella, sia per il prezzo che per i contenuti. Questa costa 9,99 € al mese e garantisce minuti e messaggi illimitati con 200 giga in 5G. L’ultima offerta è la migliore: costa 11,99 € al mese ed oltre a minuti e messaggi senza limiti permette di avere 250 giga in 5G.

Le due offerte su tre che hanno il 5G, sono disponibili per tutti e garantiscono la massima connettività. Ovviamente non ci sono costi extra da pagare, ma bisogna avere uno smartphone che sia compatibile con questo standard. Nel caso in cui il telefono a disposizione degli utenti che scelgono delle offerte 5G di Iliad, non supporti questa rete, si navigherà in 4G.

C’è un vantaggio che molto spesso passa inosservato: sottoscrivere un’offerta Iliad da 9,99 € in su comporta uno sconto sulla fibra ottica. Le due offerte in alto che costano 9,99 e 11,99 € al mese permettono di pagare la fibra solo 19,99 € al mese.