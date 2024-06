Uno sconto pazzesco vi attende proprio questi giorni su Amazon, dove potete trovare la soundbar di casa LG ad un prezzo estremamente favorevole, poiché a tutti gli effetti potrete godere di un risparmio pari al 44% del valore originario di listino.

Il prodotto in questione è la LG SQC2, una soundbar, con annesso subwoofer per creare un audio a 2.1 canali, da collegare direttamente al televisore di casa, per riuscire a raggiungere una potenza complessiva di ben 300W. Le sue caratteristiche sono davvero di ottimo livello, capaci di innalzarlo non di poco nell’Olimpo dei dispositivi di fascia medio-alta, nonostante il prezzo complessivamente economico.

LG: la soundbar più economica del momento

Un prezzo così basso lo stavamo davvero aspettando da tanto tempo, oggi potete acquistare LG SQC2 a soli 109 euro, con un risparmio di 90 euro circa rispetto al valore originario di listino, quale era giustappunto di 198 euro. Il prodotto è con garanzia di 2 anni, ed è allo stesso tempo spedito direttamente da Amazon, il che comporta una rapida consegna a domicilio. Collegatevi qui per effettuare l’ordine.

Tra le varie specifiche da tenere assolutamente in considerazione, troviamo anche l’ingresso AUX da 3,5mm, il cosiddetto jack da 3,5mm permette a tutti gli effetti di trasformare l’impianto audio in un altoparlante esterno, così da riuscire a trasmettere musica da un dispositivo portatile, quale può essere uno smartphone, un tablet o un personal computer. Disponibile solo nella colorazione nera, il prodotto presenta un design nude molto bello alla vista, utilissimo ad esempio per garantire la visione degli speaker (sei in totale) posizionati ai lati della soundbar. Discorso diverso per quanto riguarda il subwoofer, poiché in questo caso il tessuto nero lo ricopre interamente nella parte anteriore, nascondendo tutto ciò che vi si trova alle spalle.