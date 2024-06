Vodafone, sfida a Kena Mobile: offerte fino a 230 GB a partire da 6,99€

Dopo averle riportate in auge durante gli scorsi mesi, è il momento di spingerle al massimo: sono ritornate ufficialmente le Silver. Con queste Vodafone vuole dimostrare la sua forza, la quale non sta certamente solo nella qualità e nei contenuti, ma anche nei prezzi.

Stando alle ultime informazioni, le due offerte riescono a mettere insieme tanti minuti, messaggi, giga e soprattutto un regalo semplice semplicemente scegliendo un servizio gratuito. Ovviamente non tutti possono sottoscriverle, pertanto ci sono delle precisazioni obbligatorie da fare ma nel frattempo scopriamo insieme come sono composte le due Silver.

Vodafone: sono tornate due offerte che piaceranno tantissimo, ecco le Silver

Serviva qualcosa di interessante per smuovere la situazione in casa Vodafone e a quanto pare adesso c’è. Il gestore anglosassone detiene in questo momento due offerte che stanno battendo ogni forma di concorrenza e che fanno capo alla gamma Silver.

La prima, quella che costa 9,99 € al mese, garantisce mensilmente minuti senza limiti, 200 messaggi ma soprattutto 150 giga in 4G. La seconda soluzione è praticamente uguale siccome minuti e messaggi sono identici ma costa 7,99 € al mese ed offre 100 giga in 4G. Queste promozioni mobili ovviamente sono disponibili solo per alcuni utenti ben precisi.

Gli utenti che reputano non ci siano troppi giga all’interno di queste offerte, possono scegliere il servizio SmartPay. Questo serve ad avere l’opportunità di effettuare la ricarica automaticamente dal conto tutti i mesi ma concede anche 50 giga in più da accumulare con quelli delle offerte scelte. Tutte le soluzioni descritte solo per il primo mese avranno un prezzo di 5 €.

Ovviamente il privilegio di poter sottoscrivere queste promozioni mobili non spetta a tutti. Vodafone ha voluto che a sottoscriverle fossero solo coloro che provengono da Iliad o dai gestori virtuali. Adesso la scelta sta agli utenti che devono solo decidere per quale optare, c’è ancora del tempo.