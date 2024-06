L’estate è alle porte e con essa l’opportunità perfetta per cambiare operatore mobile. A tal proposito, Kena Mobile, nota per le sue offerte competitive, presenta la Promo Rush. Ovvero un pacchetto eccezionale pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca convenienza senza rinunciare alla qualità del servizio. A soli 6,99€ al mese, gli utenti potranno accedere a un piano completo. Esso include 230GB di Internet 4G, 200 SMS e minuti illimitati per tutte le chiamate verso numeri fissi e mobili.

Perché scegliere Kena Mobile?

Questa promo esclusiva è particolarmente vantaggiosa per i clienti provenienti da altri operatori. Quali Iliad, PosteMobile, CoopVoce e FastwebMobile. Essi potranno approfittare del primo rinnovo gratuito oltre che di 100GB extra se attivano la ricarica automatica. Garantendo così un’esperienza di navigazione senza precedenti. L’attivazione della SIM è completamente a costo zero, disponibile tramite il sito ufficiale, l’app mobile dedicata o contattando il servizio clienti al numero 181.

Oltre alla generosa quantità di dati e agli SMS inclusi, la Promo Rush offre anche 7,5GB utilizzabili in Europa. Ideali per chi ama viaggiare senza rinunciare alla connessione. Grazie alla rete 4G fino a 60Mbps, gli utenti possono vantare di una connessione veloce e affidabile per tutte le loro esigenze digitali. Kena si impegna a fornire trasparenza e convenienza, eliminando ogni costo nascosto. Dalla consegna gratuita della SIM all’attivazione senza spese aggiuntive, permettendo di iniziare a utilizzare l’offerta senza preoccupazione alcuna.

Tale promozione si distingue così per il suo valore eccezionale ma anche per l’attenzione al cliente. Dunque se siete alla ricerca di un’offerta mobile che unisca prestazioni elevate a un prezzo competitivo, la Promo Rush di KenaMobile è la scelta ideale per affrontare l’estate connessi e senza limiti. Non perdete l’opportunità di risparmiare e godere di un servizio di alta qualità. In ogni caso se desiderate valutare altre soluzioni simili, l’ operatore mette a disposizione moltissime altre proposte convenienti. Non resta che consultare il suo sito web ufficiale e selezionare quella che vi soddisfi di più.