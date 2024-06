C’è aria di novità in casa di Optima Mobile. L’operatore telefonico virtuale sta infatti aggiornando la sua proposta. In queste ultime ore, in particolare, l’operatore ha reso disponibile una nuova super offerta a basso costo. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Si tratta in realtà di un’edizione speciale di una precedente offerta proposta dall’operatore ma che include questa volta una maggiore quantità di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Optima Mobile stupisce con la nuova offerta Optima Super Mobile Smart +20 Giga

Il noto operatore telefonico virtuale Optima Mobile continua ad ampliare la sua proposta con una nuova super offerta mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Con questa offerta, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri.

Si tratta di un’offerta estremamente conveniente, dato che gli utenti dovranno sostenere un costo di appena 4,95 euro al mese. L’offerta in questione sarà attivabile solo online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore. Sembra che per il momento si tratti di un’offerta limitata nel tempo. Sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, l’offerta risulta disponibile all’attivazione soltanto fino al prossimo 28 giugno 2024.

Solitamente gli utenti dovrebbero sostenere un costo per la scheda sim pari a 19,90 euro. Tuttavia, l’operatore ha deciso di proporlo ad un prezzo scontato di 9,90 euro. Anche per questo operatore, gli utenti potranno decidere se pagare tramite credito residuo oppure se scegliere di pagare tramite un metodo di ricarica automatica. Con l’attivazione di questa offerta, sarà attivato in automatico il piano tariffario Optima Basic Privati New. Quest’ultimo prevede un costo di 25 centesimi ad SMS inviato e 15 centesimi al minuto di chiamate.