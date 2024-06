A partire dal 14 Giugno 2024, TIM ha aggiornato il proprio portafoglio di offerte mobile della gamma xTE TIM Cross, destinate a determinati clienti di rete fissa. Le novità principali includono l’abilitazione al 5G fino a 250Mbps per le offerte prima limitate al 4G e il lancio delle nuove xTE TIM Cross White e xTE TIM Cross Gold, che offrono un bundle di 200 SMS.

Suddette offerte sono proposte in modalità cross selling, ovvero rivolte a clienti di rete fissa con l’obiettivo di far attivare una nuova SIM ricaricabile dell’operatore con richiesta di portabilità del proprio numero mobile. Alcune offerte hanno anche cambiato nome, mantenendo inalterati i costi mensili: la xTE TIM Cross UP è diventata xTE TIM Cross White (6,99 euro al mese) e la xTE TIM Cross L è diventata xTETIM Cross Gold (9,99 euro al mese). Le nuove versioni includono 200 SMS, mentre le precedenti offrivano SMS illimitati.

TIM rinnova le promo con 5G e bundle imperdibili

La xTE TIM Famiglia 5G, attivabile con portabilità da altri operatori, include minuti illimitati, 200 SMS e 5Giga di dati in 5G Ultra a 9,99 euro al mese. L’offerta xTE TIM Cross Steel, per clienti di rete fissa senza SIM mobile attiva, include minuti illimitati, 200SMS e 100Giga di dati in 5G a 250Mbps a 5,99euro al mese, con portabilità da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali. La xTE TIM Cross White, per clienti di rete fissa con portabilità da Iliad. Fastweb e virtuali, offre minuti illimitati, 200SMS e 150Giga di dati in 5G a 250Mbps per 6,99euro al mese.

La xTE TIM Cross Gold è disponibile per un target selezionato di clienti di rete fissa. Quest’ultima include minuti illimitati, 200SMS e 100Giga di dati in 5G a 250Mbps per 9,99euro al mese. Infine, la xTE TIM Cross 5G è attivabile da qualsiasi operatore con portabilità. Offre minuti ed SMS illimitati e 100Giga di dati in 5GUltra a 14,99euro mensili.

Le offerte xTE TIM Cross Steel, Cross White e Cross Gold permettono di navigare in 5G a 250Mbps in download e 75Mbps in upload. Inoltre, viene attivata automaticamente la Promo 5G Ultra, che offre 5GUltra gratuito per i primi tre mesi. Dopo tale periodo, i clienti possono scegliere di mantenere il 5GUltra al costo aggiuntivo di 1,99euro al mese rispondendo “SI” all’SMS ricevuto.

I vantaggi continuano

Per le offerte non sono previsti costi di attivazione e i rinnovi avvengono tramite addebito su credito residuo. Quest’ultime sono vincolate al mantenimento dell’offerta di rete fissa abbinata; in caso di cessazione, i costi mensili delle offerte mobili possono variare. L’operatore offre anche il servizio “Unica Power“, che consente Giga illimitati in 5G Ultra con addebito in bolletta di rete fissa e “Ricarica Automatica“.

Infine, tutte le offerte convergenti includono i servizi gratuiti “LoSai” e “Chiama Ora” e sono valide in Roaming UE con limiti di traffico dati mensili. Se il credito è insufficiente, le offerte vengono sospese fino a 180 giorni, con possibilità di continuare a utilizzare il servizio tramite “Sempre Connesso“, al costo di 90 centesimi di euro al giorno (massimo 2giorni consecutivi).