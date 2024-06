Apple Watch 10: a Cupertino si pensa ad un design più sottile e grande

L’attesa cresce sempre di più man mano che il momento si avvicina: il mese di settembre è ormai poco lontano e le novità di Apple bollono in pentola. Il colosso americano presenterà con ampia probabilità tutta la sua line-up tra un paio di mesi e mezzo e lo farà in grande stile come sempre. Gli utenti attendono con ansia i nuovi iPhone 16 ma arriveranno anche i nuovi Apple Watch 10.

Proprio per quanto riguarda gli orologi, sarà una serie particolare in quanto rappresenterà il 10º anniversario. Si presume dunque che Apple farà qualcosa di veramente grande, modificando alcuni aspetti in generale e implementando delle nuove funzionalità. Le ultime notizie trapelate sul web hanno introdotto qualche possibile caratteristica dei prossimi Apple Watch 10. Secondo quanto riportato, gli smartwatch cresceranno di dimensioni ma non totalmente.

Apple Watch 10 arriverà con un design più sottile però sarà più grande, ecco i dettagli

Stando alle parole di un noto analista che opera nel settore tecnologico legato al brand, il prossimo Apple Watch 10 mostrerà dei modelli più sottili ma allo stesso tempo anche più grandi.

Le ultime evidenze trapelate sul web infatti sostengono che l’incremento in termini di dimensioni sarà importante, almeno per quanto concerne il diametro. Il modello da 41 mm passerà a 45 mm, con il modello da 45 mm che invece raggiungerà i 49.

Allo stesso tempo si presume che verranno fatti i passi avanti per quanto concerne lo spessore, il quale dovrebbe essere ridotto. L’attesa degli utenti è davvero alta, proprio come successe con l’arrivo dell’iPhone X. Apple è solita festeggiare i decennali con delle grandi novità e a quanto pare i prossimi Watch 10 non saranno da meno.

Almeno per il momento si tratta di semplici indiscrezioni che vanno prese con le pinze, ma mancano meno di 90 giorni al momento. Questo lascia pensare che ogni nuova informazione trapelata sul web abbia sempre più senso di esistere.