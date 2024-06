Nei giorni scorsi all’evento WWDC, Apple ha ufficializzato l’arrivo di iOS 18 per l’autunno del 2024.

iOS 18 è l’aggiornamento del sistema operativo di Apple probabilmente più atteso in assoluto, proprio grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale con il sistema.

Pare ovvio, quindi, che le notizia abbiano orbitato proprio intorno all’intelligenza artificiale e all’accordo tra OpenAI e Apple per l’integrazione di ChatGPT con Apple Intelligence.

Grazie all’arrivo di Apple Intelligence sui dispositivi, vi saranno nuovi aggiornamenti che riguarderanno in primis Siri, con un assistente vocale sicuramente ottimizzato e in grado di rispondere a qualsiasi domanda, oltre che a una serie di funzioni generative che riguardano contenuti multimediali e tanto altro.

Tuttavia iOS 18 non è soltanto Apple Intelligence e l’integrazione con l’AI, nonostante rappresenti una parte molto importante, ma presenterà anche numerose funzionalità slegate da questa tecnologia.

Apple: iOS 18 e le funzioni satellitari

Negli ultimi anni Apple ha implementato sempre di più le sue funzioni satellitari, per utilizzare i dispositivi della casa di Cupertino in tutta sicurezza.

Queste funzioni sono disponibili dal modello di iPhone 14 in poi e a breve, con iOS 18, ve ne saranno di nuove.

Tra le funzioni satellitari in arrivo ve ne sono due particolarmente interessanti, come Emergency SOS live video, l’opzione che permette di connettersi in videochiamate satellitari in modo da rendere più efficienti le comunicazioni con i soccorsi in caso di incidenti o eventi che richiedono aiuto, e la funzione Messaggi via satellite, che, appunto, serve per scambiarsi messaggi tramite il satellite, anche in situazioni in cui il segnale non è presente.

Si tratta di funzioni estremamente utili poiché permettono la comunicazione anche in situazioni di pericolo, aiutando in modo sostanziale i soccorsi e gli aiuti.

A parlarne in maniera esaustiva ed esclusiva sono stati i giornalisti di CNET che tramite un video mostrano proprio questa novità in arrivo a breve con iOS 18.