Samsung Galaxy S24 viene proposto su Amazon ad uno dei prezzi più bassi che abbiate effettivamente mai visto, l’occasione perfetta per essere sicuri di raggiungere l’acquisto di uno dei migliori smartwatch di sempre, avendo la certezza di riuscire a risparmiare molto più del previsto.

Il dispositivo non presenta particolari differenze rispetto a ciò che siamo solitamente abituati a vedere, parliamo quindi di uno smartphone con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (che è comunque espandibile tramite microSD), che viene supportato dalla presenza di un processore Samsung Exynos di qualità, nonché un display da 6,2 pollici di diagonale, Dynamic AMOLED 2X con risoluzione massima in FullHD+.

Samsung Galaxy S24: offerte ed occasioni imperdibili su Amazon

Il prodotto viene in genere commercializzato ad un prezzo di listino di 929 euro, cifra che allo stesso tempo è stata di base ridotta da Amazon, data la presenza sul mercato da ormai diversi mesi, sino a raggiungere un valore limite di 799 euro (riduzione del 14%). A questo punto è possibile approfittare del cashback proposto direttamente da Samsung, con il rimborso di altri 100 euro inviati al cliente finale, per una spesa che si aggirerà solamente attorno ai 699 euro. Premete qui per l’acquisto.

La batteria rappresenta forse il lato più negativo dello smartphone, essendo comunque un componente da 4000mAh, che a conti fatti non riesce a garantire una autonomia più che sufficiente sull’utilizzo nel medio/lungo periodo. Il comparto fotografico risulta essere, al contrario, più che bilanciato, con il sensore principale da 50 megapixel che permette di realizzare eccellenti scatti fotografici nella maggior parte delle occasioni, supportato poi da altri due sensori che ampliano le possibilità di utilizzo e rendono lo smartphone decisamente più completo e versatile di quanto abbiate mai immaginato (anche in confronto ai top del settore).