OnePlus sta continuando ad espandere la propria gamma prodotti e dopo il debutto di Nord CE 4 qualche settimana fa, ecco arrivare un nuovo dispositivo. Lo smartphone in questione è la variante Lite che dovrebbe prendere il nome di Nord CE 4 Lite 5G.

Il nuovo dispositivo realizzato da OnePlus sembra ormai imminente in quanto il brand ha creato la pagina ufficiale del prodotto. A giudicare dalle indiscrezioni trapelate, il lancio è previsto per il 24 giugno quando saranno le ore 19.00 in India.

Al momento non sappiamo se il Nord CE 4 Lite 5G sarà un device destinato esclusivamente al mercato indiano o se verrà commercializzato a livello internazionale. In ogni caso, lo smartphone avrà il compito di raccogliere l’eredità del Nord CE 3 Lite 5G presentato lo scorso anno.

OnePlus si sta preparando a presentare il nuovo Nord CE 4 Lite 5G, versione Lite del Nord CE 4 presentato qualche settimana fa

Stando a quanto emerso fino ad ora, OnePlus non vuole realizzare solo una nuova versione del proprio dispositivo. L’obiettivo è molto più ampio e il brand punta a rivoluzionare il settore degli smartphone della fascia media del mercato.

Il design sarà ispirato a quello di Nord CE 4 per mantenere una unione tra i due prodotti appartenenti alla stessa famiglia. A variare sarà la disposizione dei tasti, con il bilanciere per il volume sulla destra e il carrellino per la SIM a sinistra.

Il display AMOLED da 120Hz ospiterà un notch ovale al cui interno saranno alloggiate la fotocamera anteriore e i vari sensori. Il comparto fotografico principale sarà composto da una fotocamera Sony LYT-600 da 50MP e un’ottica di supporto non ancora nota.

L’unico colore noto disponibile al lancio sarà Mega Blue ma ci aspettiamo il lancio di altre tonalità. La batteria da 5.500 mAh supporterà la ricarica rapida a 80W e la ricarica inversa fino a 5W.