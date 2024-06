Sta per rinnovarsi il fortunato MG ZS, il B-SUV cinese che ha conquistato il cuore degli italiani. Nei primi cinque mesi del 2024, sono state vendute ben 12.985 unità nel nostro Paese, rendendo la ZS la tredicesima auto più venduta in assoluto fino ad ora.

L’enorme successo di MG ZS in Europa e oltre

Il successo del MG ZS non si ferma ai confini italiani. In tutta Europa, il B-SUV lungo 4,3 metri sta registrando numeri significativi. In Spagna, ad esempio, è stata l’auto più venduta a dicembre 2023. Anche fuori dai confini europei, il MG ZS ha fatto parlare di sé: nel 2023, è stato il B-SUV più venduto in Australia.

Per questo motivo, il modello è pronto a rinnovarsi, proseguendo con le ambizioni espansionistiche di MG in Europa. Ma come sarà il nuovo ZS? Dal punto di vista estetico, riprenderà il design della MG3.

Il nuovo MG ZS presenterà una griglia ridisegnata e un paraurti più sportivo, con fari a LED slanciati e un cofano più lungo, conferendo al crossover un aspetto più aggressivo. Il profilo laterale avrà una linea di spalla che curverà verso l’alto nella zona posteriore, dando maggiore dinamicità all’insieme, mentre la parte posteriore avrà luci LED avvolgenti e un paraurti anch’esso più sportivo.

Per quanto riguarda gli interni, le informazioni sono ancora scarse, ma si sa che saranno simili alla MG3, con un sistema di infotainment da 10,25 pollici con navigazione satellitare integrata e compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Saranno presenti vari sistemi di assistenza alla guida (ADAS) come la frenata di emergenza autonoma, l’avviso di deviazione dalla corsia, l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e l’assistenza agli ingorghi.

L’incognita del prezzo dopo i dazi europei

A livello di motorizzazioni, sono previste diverse opzioni, tra cui una versione elettrica con batteria da 50,3 kWh e un ibrido con un motore benzina a 4 cilindri da 1,5 litri e 101 cavalli, associato a un motore elettrico da 100 kW, per un totale di 192 cavalli.

Il debutto del nuovo MG ZS è previsto entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il prezzo, dovrebbe restare competitivo nella versione entry level, non discostandosi molto dal listino attuale di circa 16mila euro, arrivando fino ai 33mila per la versione a batteria. Ma queste cifre potrebbero aumentare a causa dei nuovi dazi sulle auto cinesi, che per MG potrebbero arrivare al 38%. Restiamo in attesa di vedere come evolverà la situazione.