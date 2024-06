Polestar debutterà in sette nuovi mercati entro il 2025, espandendo così la propria presenza commerciale e di vendita. Arriverà in alcuni Paesi europei.

Prevista la presenza di Polestar anche in altri sette mercati in Asia, Europa e America Latina nel corso del prossimo anno. Ci sarà anche l’inserimento di nuovi dirigenti esperti nei mercati strategici. L’azienda grazie alla continua crescita della sua gamma di modelli, sta ampliando la propria presenza in sempre più mercati a livello globale, oltre ad incrementare anche le operazioni di vendita nei mercati esistenti e in quelli emergenti.

L’azienda sta ampliando la propria rete di vendita collaborando con nuovi partner rispetto a quelli attuali verso un modello di vendita diretta da diffondere in tutta Europa. I clienti potranno continuare a configurare e ordinare la loro Polestar direttamente online, oltre che attraverso la rete in espansione dei Polestar Space e dei punti di assistenza appositi. Questo facilita l’acquisto per i consumatori. Svezia e Norvegia, ad esempio, sono passate a un modello di vendita non-genuine agency all’inizio del mese corrente, e altri mercati chiave seguiranno l’esempio nella seconda metà del 2024.

Polestar pronta ad espandere le sue vendite, e non solo, in altri sette mercati

La Francia è il più grande mercato in termini di volume per le auto elettriche nell’Unione Europea, subito dopo la Germania. Polestar cercherà di fare il suo ingresso nei mercati europei e non solo, in particolare in Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Tailandia e Brasile attraverso partnership locali. Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha annunciato: “Espandere le nostre operazioni di vendita con nuovi e vecchi partner ci permetterà di raggiungere più clienti. Grazie a queste collaborazioni e all’espansione, potremo sfruttare al meglio il nostro brand e la crescente gamma di modelli che abbiamo da offrire.”

Kristian Elvefors, Head of Commercial di Polestar, parlando di alcuni partner ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto nel team Polestar a questo gruppo composto da leader di talento ed esperienza. Grazie a queste nomine, rafforziamo i nostri reparti di vendita e apportiamo ulteriori competenze in un momento cruciale per il nostro sviluppo, soprattutto con l’inclusione di due nuovi SUV.”