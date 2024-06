Dalla prossima estate, luglio per essere precisi, l’Unione Europea imporrà tasse di importazione più alte su tutte le auto elettriche costruite in Cina e vendute in Europa. Questa decisione arriva dopo un’indagine della Commissione Europea sui sussidi governativi cinesi che aiutano le aziende automobilistiche locali a produrre auto elettriche. E chi ne risente maggiormente? Il marchio MG, parte del gruppo SAIC.

Gli aumenti dei dazi e la risposta di MG

Il gruppo SAIC Motor si è visto infliggere un pesante aumento dei dazi di importazione, dal 10% al 38,1%, il più alto tra i grandi gruppi cinesi. BYD se la cava con il 17,4%, mentre Geely dovrà pagare il 20%. Altre aziende cinesi, che hanno collaborato con le indagini, avranno dazi forfettari del 21%.

MG Motor Europe non ha preso bene la notizia. L’azienda ha espresso il suo disappunto attraverso un comunicato stampa, definendo l’aumento dei dazi una vera e propria mazzata. “Ecco la nostra reazione all’annuncio della Commissione Europea: siamo delusi dalla decisione di imporre dazi fino al 38,1% sulle importazioni di veicoli elettrici dalla Cina. Tuttavia, vogliamo rassicurare i nostri clienti che questo provvedimento non influenzerà gli altri modelli MG, come quelli a benzina, ibridi e ibridi plug-in, né la fornitura delle parti di ricambio.”

In pratica, modelli come ZS, HS/eHS e MG3 manterranno invariati i loro prezzi e posizionamento. Nell’attesa di ulteriori sviluppi, MG invita i suoi clienti a consultare la rete degli MG Store per ricevere aggiornamenti tempestivi. MG sta crescendo rapidamente nel mercato europeo, grazie alla qualità e affidabilità dei suoi modelli. Negli ultimi dieci anni, il gruppo SAIC ha investito circa 20 miliardi di euro in ricerca e sviluppo, registrando oltre 26.000 brevetti. Questo ha permesso di sviluppare una catena di approvvigionamento dinamica e matura.

MG è diventato uno dei principali fornitori di veicoli elettrici in Europa, svolgendo un ruolo fondamentale nel rendere la guida elettrica accessibile e promuovendo la mobilità sostenibile, cruciale per combattere il cambiamento climatico. L’azienda spera che la Commissione Europea possa riconsiderare la sua decisione e avviare un dialogo costruttivo con i partner dell’industria automobilistica mondiale, inclusa la Cina, per trovare soluzioni che favoriscano una concorrenza leale e lo sviluppo sostenibile.

Aumenteranno i prezzi delle elettriche?

MG Motor Italy Srl ha voluto chiarire che il provvedimento riguarda solo le auto 100% elettriche, come la popolare MG4, nota per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. Sarà interessante vedere se i prezzi delle MG elettriche cambieranno a partire da luglio. Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo.