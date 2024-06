Il 20 giugno realme lancerà ufficialmente la nuova serie GT6 e le Buds Air6 Pro. Spicca, tra le specifiche, il supporto per il chip Snapdragon 8s Gen 3: velocità e reattività senza precedenti come garantito da Qualcomm.

La serie realme GT 6T integra, invece, il chipset Snapdragon 7+ Gen 3 di Qualcomm. Questo chip eccelle nell’unire potenza ed efficienza, perfetto per ottenere il massimo dalle prestazioni senza compromettere la batteria.

Nuovi chip Snapdragon per gli ultimi modelli di smartphone realme della serie GT

La collaborazione fra realme e Qualcomm si conferma ancora una volta un’accoppiata vincente. Emiliano Sottani, Senior Director of Product Marketing di Qualcomm Europe, interverrà all’evento di lancio per mostrare gli aspetti salienti del nuovo chipset. Secondo i dati ufficiali di Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3 consente un aumento del 20% delle prestazioni della CPU e fino al 15% della GPU – rispetto alla Gen 1.

realme Buds Air6 Pro: nuovo punto di partenza per la tecnologia audio

Insieme al lancio dei nuovi smartphone della serie GT, l’azienda presenterà le Buds Air6 Pro, con tecnologia audio avanzata. Integrano un sistema a due microfoni che rilevano ed eliminano i rumori esterni e interni. Sono anche dotati di Smart Adaptive Noise Cancellation, che regola dinamicamente i livelli di cancellazione del rumore in tempo reale per adattarsi all’ambiente circostante.

L’aspetto cardine dei nuovi auricolari è il sistema a doppio driver Hi-Fi, con woofer da 11 mm e tweeter microplanare da 6 mm. Il risultato è una combo perfetta di bassi profondi e frequenze alte cristalline. Supportata anche la trasmissione wireless LDAC HD, più veloce della trasmissione wireless tradizionale, oltre alla certificazione Hi-Res Audio.

AI for Young: Rivoluzionare le abitudini digitali delle nuove generazioni

Per testimoniare ulteriormente l’impegno del brand nell’ascoltare le esigenze dei più giovani, dopo il lancio dei nuovi prodotti l’azienda terrà un evento a Milano pensato appositamente per loro. Avrà luogo una collaborazione con alcuni influencer provenienti dall’India, dal Sud-Est asiatico e dal Sud America dal titolo “AI for Young: Rivoluzionare le abitudini digitali dei più giovani”. L’evento si pone l’obiettivo di esplorare in che modo la tecnologia AI può guidare l’innovazione, sviluppare il potenziale creativo e rivoluzionare i percorsi educativi e professionali in tutto il mondo. L’evento sarà trasmesso anche in diretta su YouTube.