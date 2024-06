Apple sta definendo gli ultimissimi aspetti dei nuovi iPhone 16 in attesa del lancio previsto in autunno. Le indiscrezioni riguardanti i prossimi flagship si stanno moltiplicando e grazie agli ultimi report possiamo scoprire alcune delle novità in arrivo.

Stando a quanto condiviso dal noto leaker Majin Bu, Apple potrebbe aver modificato la batteria sui prossimi iPhone 16. Entrando maggiormente nello specifico, l’azienda di Cupertino ha modificato l’alloggiamento, utilizzando una custodia metallica che rivesta completamente il componente.

Si tratta di un cambiamento interessante, considerando che in precedenza veniva usato un rivestimento in lamina morbida. Le prime immagini condivise da MajinBuOfficial su X/Twitter, inizialmente potevano sembrare dei falsi, ma è arrivata la conferma che si tratta di unità reali.

Apple ha scelto di aumentare la capacità della batteria di iPhone 16 per migliorare l’autonomia dei device di nuova generazione

iPhone 16 Battery pic.twitter.com/q6zYOqqUrk — Majin Bu (@MajinBuOfficial) June 7, 2024

Il modello in mano al leaker ha un formato a “L” che rispecchia quello utilizzato da Apple con i precedenti modelli. Inoltre, l’azienda di Cupertino ha scelto di cambiare la capacità della batteria che passa dai 3.349 mAh dell’iPhone 15 ai nuovi 3.597 mAh. Questa scelta permetterà di migliorare l’autonomia dei device e garantire un maggiore tempo di utilizzo e di schermo attivo.

Il motivo di utilizzare un rivestimento in metallo non è al momento noto, ma possiamo provare ad immaginare alcune possibilità. Secondo fonti vicine ad Apple, il principale motivo è legato alla dissipazione del calore. La custodia metallica dovrebbe evitare surriscaldamenti in fase di ricarica o di utilizzo intenso, favorendo il mantenimento di temperature ottimale per la componente.

Infatti, questo problema ha afflitto la serie iPhone 15, causando molte lamentele da parte degli utenti. Solo attraverso interventi mirati e update software, Apple è riuscita a tenere sotto controllo la problematica.

Un’altra alternativa legata al cambiamento della batteria potrebbe essere di tipo strutturale. Il rivestimento metallico offre una maggiore rigidità strutturale, consentendo allo smartphone di resistere meglio alle sollecitazioni.

Infine, l’ultima possibilità riguarda il cambiamento di tecnologia di accumulo dell’energia. L’utilizzo di diverse componenti interne potrebbe aver reso necessario un approccio differente al packaging per garantire anche l’aumento di capacità.