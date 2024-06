Apple è un’azienda sempre pronta ad innovare e rilasciare versioni migliorate dei propri prodotti tra una generazione e l’altra. Non sorprende, quindi, scoprire che il brandi Cupertino ha depositato un nuovo brevetto dedicato alla famiglia iPad.

Il brevetto svelato da David di @xleaks7 in collaborazione con il team di The Nerdstash mostra una nuova feature che potrebbe essere adottata sulla prossima generazione di tablet. In particolare, l’idea che Apple vuole proteggere riguarda la presenza di un vassoio retrattile che permette di ospitare la Apple Pencil.

Attualmente, la Apple Pencil si aggancia magneticamente al tablet, restando salda in posizione. Inoltre esistono delle cover che permettono di collocare la stylus e averla sempre a disposizione quando necessario.

Apple sta pensando di creare uno slot dedicato per inserire la Apple Pencil all’interno degli iPad così da averla sempre a portata di mano

Tuttavia, questa soluzioni implicano che iPad e Apple Pencil siano separati o, comunque, non solidali tra loro, aumentando il rischio di perderla. Il nuovo brevetto dovrebbe porre fine a questa problematica.

Infatti, lo scompartimento dedicato ipotizzato dall’azienda di Cupertino permetterà di alloggiare la Apple Pencil direttamente all’interno del tablet. In questo modo, basterà aprire lo sportellino dedicato per avere l’accessorio a portata di mano e un posto sicuro dove riporlo una volta finito di disegnare o prendere appunti.

Inoltre, riporre la stylus all’interno di iPad permetterà di ricaricarla attraverso la ricarica wireless. In questo modo, oltre ad avere la penna sempre a portata di mano, sarà anche carica per poterla utilizzare a lungo.

Ricordiamo che, al momento, si tratta esclusivamente di un brevetto. L’azienda della mela vuole proteggere la proprietà intellettuale di questa idea, ma non è detto che un iPad con queste caratteristiche vedrà mai la luce. Tuttavia, riteniamo che la soluzione sia assolutamente versatile in grado di garantire un valore aggiunto all’esperienza di utilizzo dei tablet di Cupertino.