Apple ha deciso di condividere, in occasione della WWDC 2024, alcuni dati ufficiali riguardanti l’adozione delle ultime versioni di iOS e iPadOS. Si tratta di una rara apertura da parte dell’azienda. La quale generalmente mantiene un alto livello di riservatezza sulle statistiche. Le percentuali presentate si riferiscono agli iPhone e iPad che hanno effettuato transazioni su App Store il 9 giugno 2024. Offrendo un’istantanea interessante. Anche se non rappresentativa di tutti i dispositivi in circolazione.

Apple: svela tutti i numeri

Partendo dagli iPhone, i dati mostrano che il 77% dei prodotti che hanno interagito con l’App Store quel giorno utilizzava iOS 17, l’ultima versione stabile. Un altro 14% era ancora su iOS16, mentre il 9% utilizzava iOS15 o versioni precedenti. Quando l’analisi si concentra sugli smartphone lanciati negli ultimi quattro anni, le percentuali cambiano sensibilmente. Infatti l’86% di questi dispositivi più recenti funzionava con iOS17, l’11% con iOS16 e solo il 3% con versioni precedenti. Tali dati suggeriscono una maggiore propensione all’aggiornamento tra i possessori di iPhone più nuovi.

Passando agli iPad, la situazione appare leggermente diversa. I tablet di Apple, noti per avere una vita media più lunga rispetto agli smartphone, mostrano tassi di aggiornamento inferiori. Anche in questo caso, limitando l’analisi dei device rilasciati negli ultimi quattro anni, si nota un incremento nell’adozione delle ultime versioni. Ovvero il 77% di questi dispositivi utilizzava iPadOS17, il 15% iPadOS 16 e solo l’8% modelli precedenti.

Questi numeri evidenziano una differenza rilevante nel comportamento di aggiornamento tra i possessori di iPhone e iPad. Con i primi più inclini a mantenere i propri dispositivi aggiornati. Ciò potrebbe essere attribuito al fatto che gli smartphone vengono sostituiti più frequentemente rispetto ai tablet. In quanto tendono a essere utilizzati per periodi di tempo più lunghi. Insomma tali statistiche offrono uno spiccato interessante sull’adozione delle nuove versioni dei sistemi operativi di Apple e sulle sue interessanti caratteristiche.