Uno degli obiettivi primari della nota azienda automobilistica Ford è senza alcun dubbio quello di recuperare terreno nel mondo delle vetture elettriche, l’urgenza aziendale è quella di riuscire a produrre una citycar dal costo pari a 20.000 €, obiettivo comune a tutti i grandi marchi compresi Stellantis o Hyundai, che puntano ovviamente al predominio del mercato.

Per farlo Ford, come sottolineato dal suo boss, Jim Farley, ha deciso di ingaggiare vari tecnici, ingegneri e informatici provenienti dalle migliori realtà presenti al mondo, parliamo di grandi aziende come: Tesla, Rivian, Apple e Lucid, i quali si uniranno ai team dedicati allo sviluppo della vettura.

Sforzo e assunzioni

Ford ha deciso di impegnarsi fortemente per lo sviluppo della sua vettura elettrica economica, e dunque perché ha assunto Alan Clarke, ex ingegnere di Tesla, il quale ha contribuito allo sviluppo della model Y, l’auto più venduta al mondo nel 2023, non a caso approva dello sforzo di Ford, quest’ultima ha aumentato il proprio organico dedicato ai veicoli elettrici di circa 200 persone, passando da 100 dipendenti a 300, all’interno di questo gruppo figurano oltre 20 ex dipendenti Tesla, 50 provenienti da Rivian e altri provenienti da Apple o che hanno lavorato al progetto Apple Car, poi abbandonato.

Tutto ciò serve a sottolineare quanto Ford stia puntando forte su questo progetto dal momento che è ritenuto uno snodo fondamentale per recuperare i punti su un mercato in via di sviluppo, ma che sta correndo forte e deciso, senza tener conto dell’influenza orientale, con la Cina che sta costruendo un vero e proprio monopolio sia sulle auto elettriche che sulle componenti necessarie alla costruzione delle batterie integrate nei veicoli, ecco dunque perché Ford sembra avere intenzione anche di sviluppare una propria piattaforma interna dedicata allo sviluppo, poi di diversi modelli proprietari.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa verrà fuori da questa collaborazione multidisciplinare.