La produzione del Tesla Cybertruck procede a ritmo sostenuto, con Elon Musk che di recente ha incrementato la produzione nella speranza di abbassare i costi. Non sembra però che tutto vada secondo i piani iniziali. Il modello “standard” della vettura non è ancora stato lanciato sul mercato. Ma le vendite della versione attuale, denominata “Foundation Series”, non stanno soddisfacendo le aspettative. Questo modello speciale ha un prezzo maggiorato di circa 18.300€ rispetto alla versione base prevista.

L’ azienda ha così comunicato che per poter ridurre i costi e introdurre la tipologia base, è fondamentale diminuire rapidamente le spese operative. A tal fine, l’azienda punta sull’aumento della produzione delle celle 4680.

Tesla Cybertruck: specifiche strutturali e obiettivi aziendali

Nonostante queste difficoltà, il Cybertruck continua a distinguersi per le sue caratteristiche uniche nel settore automobilistico. Come il sistema elettrico a 48 volt, la tecnologia steer-by-wire. Oltre alle ruote posteriori sterzanti e le comunicazioni Gigabit Ethernet. Ma è la sua struttura in acciaio inossidabile a rappresentare una vera e propria sfida in termini di costi e manodopera. Ad ogni modo, Tesla non prevede di raggiungere una produzione su larga scala di questa auto fino alla fine del corrente anno o addirittura al 2025.

Nel primo trimestre del 2024, la.società ha aggiornato i propri azionisti sui progressi. In particolare, evidenziando che la produzione settimanale ha raggiunto le 1.000 unità già ad aprile, meno di cinque mesi dopo l’inizio della produzione. Tale risultato ha rafforzato la fiducia di Tesla nella possibilità di assumere una posizione di leadership nel settore entro la fine dell’anno. Riuscendo a superare persino concorrenti come Ford e Rivian. L’aumento della produzione è fondamentale per ridurre i prezzi attraverso l’economia di scala. Ma Tesla ha avvertito che ci sono ancora molti ostacoli da affrontare. Questi sono legati principalmente alle nuove tecnologie e alle limitazioni dei fornitori.

Secondo il vicepresidente dell’ingegneria Lars Moravi, la produzione delle celle 4680 è attualmente concentrata sulle esigenze del Cybertruck. Di conseguenza non si prevede di produrre più del necessario. Il marchio sta anche adottando strategie innovative per abbassare i costi della vettura attraverso un processo chiamato “Cost Grind“. Quest’ ultimo include miglioramenti nell’efficienza del design, ottimizzazioni nella catena di approvvigionamento e semplificazioni nella produzione. Tuttavia, malgrado le difficoltà, l’azienda resta ottimista sulla possibilità di risolvere tali problemi e raggiungere gli obiettivi prefissati.