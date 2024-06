Molto presto il panorama dell’informatica di consumo vedrà l’arrivo di una nuova contendente al podio nella produzione di processori per pc Windows, stiamo parlando di MediaTek, l’azienda taiwanese infatti sembra intenzionata a rompere l’egemonia dei grandi colossi come Intel, AMD e Qualcomm iniziando la produzione di processori destinati ai pc basati su architettura Arm.

L’architettura Arm è diventata infatti l’ultima frontiera dal momento che garantisce delle dimensioni decisamente ridotte unite a prestazioni e consumi bassi, il che le rende perfette per la produzione di PC laptop sempre più sottili e leggeri in grado di offrire prestazioni competitive soprattutto in campo di intelligenza artificiale.

MediaTek vuole dire la sua

L’azienda dopo la lunga esperienza nel campo mobile degli smartphone, sembra intenzionata a dire la sua anche nel mondo pc, voci di corridoio sempre più insistenti sembrano affermare che tutto sia pronto per la progettazione e la produzione di un proprio chip che sarà destinato a muovere pc laptop con prestazioni simili a quelli prodotti da Qualcomm.

Il merito andrebbe a una collaborazione direttamente con Arm, quest’ultima starebbe infatti fornendo materie prime e schemi di progettazione direttamente a MediaTek, consentendole di risparmiare tantissimo tempo e denaro.

Si tratta di un contesto che in molti si aspettavano dal momento che proprio quest’anno scade l’accordo esclusivo tra Microsoft e Qualcomm che consentiva solo a quest’ultima la produzione di processori basati su architettura Arm sui quali far girare Windows, di conseguenza l’arrivo di alcuni aziende in competizione era del tutto pronosticabile e infatti sta succedendo proprio in questo periodo, non dimentichiamoci infatti che fino a questo momento, nessun altro produttore si era deciso a utilizzare l’architettura Arm, i processori prodotti da Intel e AMD sono basati su x86.

Non rimane dunque che attendere per vedere cosa sarei in grado di fare l’azienda Taiwan e se sarà in grado di mettere in difficoltà quella che sembra l’inattaccabile Qualcomm.