La conferenza mondiale per sviluppatori (WWDC 2024) si avvicina (10giugno). Tra le novità più attese, c’è l’aggiornamento riservato a Siri, che vedrà l’integrazione di avanzate funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Tale aggiornamento consentirà agli utenti di controllare funzionalità specifiche delle app native e di eseguire centinaia di “comandi” tramite comandi vocali. Sebbene Apple si affiderà principalmente all’elaborazione locale per queste funzionalità, alcune operazioni saranno gestite nei suoi data center. Dunque, il dispositivo deciderà autonomamente se gestire la richiesta localmente o inviarla al cloud.

Apple rilascia nuove funzioni per i sistemi operativi

Un’altra importante novità riguarderà la homescreen di iOS. Quest’ultima, risulterà maggiormente personalizzabile. Nel dettaglio gli utenti potranno cambiare il posizionamento delle icone e modificarne il colore. Inoltre, iOS18 potrebbe introdurre la possibilità di creare emoji personalizzate grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Apple dovrebbe anche rinnovare molte delle app integrate di iOS, iPadOS e macOS 15. Tra queste troviamo Mail, Foto, Note, Spotlight, Comandi, Music, Mappe, Messaggi, Salute, Fitness e la suite iWork.

Apple starebbe anche lavorando a una riprogettazione delle Impostazioni e ad una maggiore personalizzazione del Centro di Controllo. Ciò dovrebbe includere un nuovo widget musicale “in riproduzione” e nuovi controlli per HomeKit.

Nella nuova versione di iOS, l’app Impostazioni avrà un’interfaccia più pulita, una migliore organizzazione e una ricerca arricchita, che sarà presente anche su macOS. Il Centro di Controllo verrà aggiornato con un widget musicale rinnovato e miglioramenti nel controllo degli elettrodomestici intelligenti. Ad oggi, i controlli audio sono visibili all’interno di un riquadro più piccolo, presente nell’angolo in alto a destra del Centro di Controllo. Gli utenti hanno richiesto a lungo un’interfaccia “Now Playing” più grande che includa la copertina dell’album e la barra di avanzamento. Al momento, in iOS 17, bisogna procedere con una pressione prolungata per poter visualizzare gli elementi aggiuntivi.

Per quanto riguarda HomeKit, iOS è in grado di seleziona in modo automatico fino a sei accessori che vengono mostrati nella sezione Home all’interno del Centro di Controllo. Cliccando sul riquadro Casa, è possibile accedere ad una versione mini dell’app Casa. Qui gli accessori preferiti vengono organizzati per stanza. Il layout automatico però spesso non corrisponde alle preferenze degli utenti, creando frustrazione. Con le prossime versioni del software, Apple potrebbe affrontare questi problemi, offrendo un’esperienza più personalizzata e funzionale.