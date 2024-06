Galaxy Watch FE: svelato il prezzo del nuovo smartwatch

La presentazione delè prevista per il, mancano quindi ancora due settimane all’. Tuttavia, il nuovodiè già comparso brevemente su, confermando alcune delle sue caratteristiche principali. Non è il primo segnale dell’imminente arrivo del dispositivo. La pagina di supporto per ilera stata pubblicata in rete, alimentando ulteriormente le anticipazioni.

E non è tutto. Dalle informazioni fornite da Amazon Italia, è emerso che il Galaxy Watch FE sarà disponibile in tre colorazioni: Black, Silver e Pink Gold. Inoltre, è stato anche confermato il suo prezzo. Quest’ultimo sarà di 199euro. Lo smartwatch avrà una sola versione con cassa da 40mm, e le sue dimensioni saranno di 40x10x39millimetri, con un peso di 26,6grammi.

Sta per arrivare il nuovo Samsung Galaxy Watch FE

Il dispositivo avrà un display AMOLED da 1,2pollici e risoluzione di 396x396pixel. Inoltre, supporterà la funzione Always on Display (AoD). Sarà circondato da una cornice pronunciata. Alla base ci sarà un processore ExynosW920, supportato da 1,5GB di RAM e 16GB di memoria interna. Il sistema operativo sarà WearOS con l’interfaccia One UI Watch5.0. La batteria da 247mAh, la stessa utilizzata nel Galaxy Watch4, garantirà un’autonomia di circa 30ore. Inoltre, potrà essere ricaricata con un sistema magnetico wireless.

La scocca in alluminio include un Touch ring per un’interazione più intuitiva. Sono incluse diverse funzionalità. Come il rilevamento delle cadute, SOS, il monitoraggio dello stress e l’ECG. Inoltre, ci sarà la misurazione della pressione sanguigna e dell’ossigenazione del sangue. Infine, ci sono le funzioni “Find my Phone” e “Find my Watch”.

Il Galaxy WatchFE sarà dotato di WiFi 802.11 a/b/g/n dual band, Bluetooth5.0, NFC e GPS. Inoltre, avrà un microfono, speaker, la vibrazione e diversi sensori. Infine, il dispositivo presenterà una serie di certificazioni, tra cui quella IP68. Sarà resistente all’acqua (fino a 5ATM) e conforma agli standard MIL-STD-810H.