WhatsApp: cosa arriva con i nuovi aggiornamenti tanto attesi

WhatsApp sta lavorando duro per migliorare un’applicazione che a primo impatto sembrano non aver bisogno di nulla. Non è un mistero che la piattaforma di messaggistica più famosa al mondo sia sempre pronta a riportare qualcosa di nuovo, proprio come questa volta. Il team degli sviluppatori infatti si sta occupando di alcune nuove funzionalità ma anche della risoluzione di alcuni problemi.

Molti utenti hanno riscontrato dei malfunzionamenti che vanno risolti e l’obiettivo adesso è quello di garantire un’esperienza pressoché perfetta. Di certo WhatsApp riuscirà nel suo intento, come del resto resto è sempre riuscita. Durante le scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento che ha riguardato la versione beta per Android. La versione in questione è la numero 2.24.12.20. A quanto pare sono state apportate alcune novità grafiche molto interessanti che vanno a modificare l’interfaccia soprattutto nella barra degli aggiornamenti di stato.

WhatsApp si rinnova graficamente: ecco il nuovo aggiornamento che migliora il design

L’introduzione di una nuova barra riservata agli aggiornamenti di stato resta comunque in alto nella scheda per gli aggiornamenti. Questo garantisce agli utenti un accesso molto più semplice.

All’interno della barra ci sono delle novità molto importanti, siccome gli utenti adesso possono vedere l’anteprima di ogni aggiornamento grazie ad una miniatura grande. Il vero vantaggio sarà quello di non dover per forza aprire ogni singolo aggiornamento di stato per vedere di cosa si tratta.

Non finisce qui però in quanto nella nuova interfaccia c’è anche un elenco verticale per i canali. Ben presto questo nuovo aggiornamento dovrebbe arrivare per tutti gli utenti siccome è stato già allargato alla maggior parte degli sviluppatori iscritti alla versione beta di WhatsApp. Per poter utilizzare questa versione, è necessario iscriversi al programma tramite il Play Store. Seguiranno nuovi aggiornamenti in merito alla distribuzione delle suddette novità proprio durante i prossimi giorni.