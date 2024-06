Non si ferma mai l’ondata di truffe che girano sul web, soprattutto quelle legate a nomi di grandi catene. Purtroppo nelle ultime ore una nuova truffa si starebbe avventurando all’interno delle caselle di posta elettronica di tantissimi italiani, prendendo peraltro in prestito il nome di Unieuro.

Da precisare che anche l’azienda è parte lesa in questo caso, in quanto i truffatori la stanno semplicemente utilizzando.

Truffa, ecco il messaggio che inguaia gli utenti e prende di mira anche Unieuro

Molte persone hanno inoltrato la loro segnalazione: c’è un messaggio molto strano che sta girando nelle caselle di posta elettronica. Sono tanti gli utenti che si sono ritrovati a fronteggiare un grosso problema legato ad un link presente nel testo, il quale infatti avrebbe dato il via alla truffa vera e propria. Qui in basso c’è il testo completo che aiuta tutti a capire come si compone un inganno di questo genere.

“Caro/a utente,

Spero che stia bene. A seguito di tentativi infruttuosi di raggiungerla telefonicamente, ho ricevuto i suoi contatti da [nome di un parente della vittima]. Può consultare il registro delle nostre precedenti interazioni qui sotto.

In breve, lei ha partecipato a un nostro concorso e con grande piacere le annunciamo che è stato/a selezionato/a come vincitore/vincitrice del premio principale. Potrebbe confermare i dettagli di spedizione sulla nostra pagina interattiva?

LINK TRUFFA

Cordiali saluti,

Jodie DuBuque

Servizio Clienti Unieuro Italia“.

In breve, si cerca di far credere alla vittima designata dai truffatori che un premio sia lì pronto ad aspettarla. Addirittura viene inserito all’interno del testo, dove c’è scritto “nome di un parente della vittima”, nome e cognome di una presunta persona di famiglia. Questo aiuterebbe i truffatori ad ispirare un maggior grado di fiducia negli utenti. Fate molta attenzione ai collegamenti introdotti nel testo, siccome sono proprio quelli a dare il via alla truffa.