Sicuramente al giorno d’oggi per un utente in procinto di sottoscrivere un nuovo numero di telefono, la scelta della promozione da attivare su di esso risulta davvero complicata, non tanto per l’assenza di possibilità bensì per l’eccessiva presenza di queste ultime, la telefonia italiana e infatti in ondata di varie promozioni che i vari operatori bandiscono ogni mese per cercare di conquistare il mercato della telefonia, ovviamente le parole d’ordine sono giga, minuti ed SMS.

Le promo più succulente poi sono generalmente quelle legate alla portabilità del numero o al ritorno presso un operatore di provenienza che garantisce caratteristiche speciali a coloro che decidono di tornare sui propri passi, all’interno di questa gara senza mai un traguardo è presente ovviamente anche Vodafone, quest’ultima ha rilanciato delle promo davvero convenienti che già in passato hanno conquistato l’utenza, scopriamo insieme nel dettaglio di cosa si tratta.

Tornano le promo Silver

Le promo di cui vi abbiamo accennato sopra sono le famose Silver, le quali consentono di fare il pieno di minuti, SMS e Giga molto comodamente e ad un costo davvero conveniente, nel dettaglio le promo sono due e sono davvero convenienti.

La prima costa solo 7,99 € al mese include ed include al suo interno minuti senza limiti e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali con 100 giga di traffico in 4G, la seconda invece incrementa il prezzo a 9,99 euro al mese però garantisce allo stesso tempo minuti ed SMS identici alla precedente ma 150Gb di dati in 4G, con la possibilità di avere 50Gb in più se si sceglie di attivare l’autoricarica SmartPay.

Che dire, Vodafone ha deciso di incidere garantendo delle ottime offerte basate poi sulla sua eccezionale infrastruttura di rete che arriva su quasi tutto il territorio italiano senza nessun tipo di problema, se siete interessati potete attivare le promo online o in un centro Vodafone.