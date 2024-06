Mercedes: arrivano i prototipi di batterie allo stato solido di Factorial Energy

Factorial Energy, azienda americana che si occupa di produrre batterie allo stato solido, ha consegnato a Mercedes delle unità da testare sui suoi veicoli elettrici. Questo tipo di tecnologia consente alle auto elettriche di poter fare un salto in avanti e migliorare la propria autonomia.

Le celle che sono state consegnate a Mercedes sono allo stato solido da 106 Ah, grosso passo in avanti rispetto alle celle campione A da 100 Ah.

Batterie così avanzate non erano mai state concesse ad una casa automobilistica: ora tocca a Mercedes testarle

È la prima volta che delle batterie di questo tipo e così avanzate vengono concesse ad una casa automobilistica per dei test.

Le celle che produce Factorial Energy sono state prodotte e vengono prodotte in genere con l’ausilio di apparecchiature utilizzate anche per le celle presenti all’interno delle batterie delle auto elettriche attuali. Non bisognerà dunque effettuare modifiche invasive e costose agli impianti già esistenti.

A rilasciare delle dichiarazioni in merito è stato Siyu Huang, CEO e co-fondatore di Factorial:

“Siamo entusiasti di festeggiare questo importante traguardo con un leader automobilistico globale come Mercedes. È trascorso meno di un anno tra la consegna del campione A e quella del campione B, dimostrando la straordinaria capacità di innovazione di Factorial. In qualità di produttori statunitensi di celle, siamo convinti che la nostra cella ad alta densità energetica contribuirà a creare veicoli più efficienti e sostenibili, fissando nuovi standard globali per l’autonomia, i costi e le prestazioni dei veicoli elettrici“.

Non potevano mancare le parole del Chief Technology Officer di Mercedes, Markus Schäfer:

“Siamo determinati a diventare leader nel campo delle tecnologie innovative per le batterie e la nostra collaborazione con Factorial rappresenta una componente fondamentale di questa strategia. I nuovi campioni delle batterie ci permettono di validare ulteriormente questa tecnologia all’avanguardia, con l’obiettivo di migliorare autonomia e prestazioni, ridurre i costi complessivi dei veicoli e offrire ai nostri clienti i veicoli elettrici più desiderabili“.