Iliad celebra il suo sesto compleanno con 3 offerte FLASH fino a 250GB

Per Iliad sarebbe stato difficile andare avanti contro la concorrenza se non avesse pensato ad offerte di gran calibro. Il gestore, che ha da poco festeggiato il suo sesto compleanno, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione degli utenti tre offerte molto simili ma a differenti tra loro.

Iliad ha le offerte migliori di sempre: festeggia il sesto compleanno con tre FLASH

Partendo fino al primo momento forte, Iliad ha deciso di rendere ancora disponibile la sua offerta per eccellenza: la FLASH 200. Questa costa solo 9,99 € al mese per sempre includendo al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con un quantitativo di 200 giga in 5G.

Sulle stesse orme si aggira la nuova offerta del gestore, quella FLASH 250 inedita che nessuno si aspettava. Stessi minuti, stessi messaggi ma soprattutto 250 giga in 5G tutti i mesi per 11,99 € per sempre.

Chiude un’offerta in 4G, ovvero la FLASH 150. Questa costa solo 7,99 € al mese con minuti e messaggi illimitati e 150 giga in 4G.

Tutte queste offerte hanno un comune denominatore che è il risparmio. Chiunque abbia infatti preso in esame anche solo per una volta l’opportunità di sceglierne una, questa volta ha la possibilità di scegliere tra tre soluzioni diverse tutte vantaggiose. Due di queste tre garantiscono il 5G in maniera gratuita, ma ovviamente solo a coloro che hanno gli smartphone adatti. In caso contrario non ci saranno problemi nella scelta dell’offerta, in quanto si potrà prendere comunque al volo a questo prezzo ma usando il 4G.

Chi paga poi una cifra a partire da 9,99 € in su, si garantisce anche un corposo sconto sull’offerta in fibra ottica per la casa. Questa infatti passa per coloro che sono già clienti Iliad lato mobile da 24,99 € mensili a soli 19,99 €.

Per quanto concerne poi le possibilità di sottoscrizione, Iliad non nega a nessuno l’opportunità di scegliere le sue offerte. Non ci saranno infatti limitazioni in base al gestore di provenienza.