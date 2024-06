Samsung sta pianificando il lancio dei prossimi dispositivi che arriveranno nel corso delle prossime settimane. Nonostante gli occhi degli addetti ai lavori siano puntati sull’evento Galaxy Unpacked che si terrà il prossimo 10 luglio, il brand coreano ha ancora molti segreti da svelare.

Uno su tutti è rappresentato dal Galaxy S24 FE. Il nuovo modello della serie Fan Edition potrebbe arrivare molto presto stando a quanto emerso in queste ore. Infatti, il noto leaker OnLeaks ha svelato i primi render non ufficiali del device su X/Twitter.

I render sono realizzati in 5K e mostrano, tra le altre cose, lo smartphone da ogni angolazione sulla base di quanto emerso fino ad ora. Il design è chiaramente ispirato ai Galaxy S24 e Galaxy S24+, confermando la continuità stilistica della serie.

Finally, here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyS24FE (360° video + crispy sharp 5K renders + dimensions)!😏

On behalf of @GizNext 👉🏻 https://t.co/eZy8FYdRmI pic.twitter.com/kDeSi1GIxF

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 15, 2024