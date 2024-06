L’ultima frontiera nel mondo dell’elaborazione all’interno dei case dei PC moderni sono senza alcun dubbio le NPU (Neural Processing Unit), chip integrati che si occupano di svolgere le attività di Intelligenza Artificiale in modo efficace grazie alla loro architettura specifica e che consentono di diminuire il lavoro su CPU e GPU, tutti i processori di ultima generazione ne integrano una all’interno.

Se avete visto lo stand di PowerColor al Computex 2024 allora avrete sicuramente notato la presenza di un particolare elemento, parliamo della tecnologia Edge AI, in grado di migliorare l’efficienza energetica delle GPU sfruttando le capacità delle unità di elaborazione neurale (NPU).

Nel dettaglio l’azienda ha collegato una NPU esterna di Kneron a una non ben specificata scheda video Radeon, ottenendo un risultato importante, ovvero un abbassamento dei consumi da 263 W a 205 W con Cyberpunk 2077 e da 338 W a 262 W con Final Fantasy XV.

Solo l’inizio

Edge AI promette di migliorare le prestazioni della GPU, la versione di prova ha mostrato un calo del frame rate del 10%, ciò non toglie che trattandosi della versione Alpha in banco ad un prototipo, non c’è motivo di dubitare che in futuro non possa effettivamente essere così, si può solo migliorare, anche perchè al netto ci troviamo davanti un netto aumento di efficienza, la diminuzione dei consumi è infatti nell’ordine del 22%.

In tutto ciò c’è da considerare che la NPU può tranquillamente occuparsi dei processi di upscaling, sottraendo carichi di lavoro alla GPU che dunque sarebbe libera di elaborare liberamente la grafica, principio alla base di Microsoft Automatic SR.

Al momento PowerColor non ha intenzione di dotare le proprie soluzioni custom di NPU, ciò innalzerebbe sensibilmente i prezzi già abbastanza elevati, ciò non toglie che è altamente probabile che sfodererà dal cilindro Edge AI al momento giusto, probabilmente quando tutti i PC saranno dotati di SoC con NPU integrata.