Uno dei prezzi più interessanti e convenienti dell’ultimo periodo va a toccare una powerbank di alto livello, realizzata da INIU, un’azienda leader nel settore della produzione di accessori per la ricarica o batterie portatili, con una capacità di ben 10’000mAh.

Il prodotto ha forme sottili ed ergonomiche, che facilitano indiscutibilmente la presa ed il trasporto dovunque si desideri, con un piccolo display LCD retro illuminato nella parte superiore, utilissimo per conoscere la carica residua a disposizione della stessa powerbank. La sua capacità riesce a garantire il collegamento di un qualsiasi smartphone o prodotto di elettronica, riuscendo così anche a caricarlo più volte, prima di dover ricorrere a sua volta alla presa a muro.

Powerbank in promozione su Amazon

Il prezzo in promozione di questo dispositivo è davvero uno dei migliori di sempre, se pensate che di base sarebbe in vendita a 35,99 euro, ma solo per pochissimo tempo è possibile averlo a 20,89 euro, con uno sconto applicato direttamente ed automaticamente da Amazon stessa. A questo va aggiunto il coupon che l’utente può applicare direttamente in pagina, sino ad arrivare così a spendere poco meno di 18 euro. Premete qui per effettuare l’ordine.

I connettori presenti sul frame superiore sono sostanzialmente tre: due porte USB-A ed una USB-C Power Delivery 3.0, che può essere utilizzata sia per l’input (quindi per ricarica il powerbank) che per l’output. La potenza massima erogabile è di 22,5W, con tale cifra si va ad identificare il quantitativo totale, in altre parole la somma dell’output delle singole porte, nel caso in cui fossero collegati in contemporanea più device. E’ chiaro che è un dispositivo perfettamente compatibile con qualsiasi prodotto di elettronica, indipendentemente dal marchio o dal sistema operativo di riferimento.