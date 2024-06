Al giorno d’oggi la maggior parte degli utenti nel mondo, almeno quella parte particolarmente avvezza alla tecnologia, ha al polso uno smartwatch, ovvero un piccolo dispositivo elettronico sul quale è possibile ricevere notifiche, visualizzare informazioni, rispondere eventualmente alle chiamate, oppure semplicemente monitorare il proprio benessere.

Sul mercato al momento si trovano tantissimi modelli molto differenti tra loro, in vendita a prezzi molto differenti, spesso anche quasi al livello di smartphone di fascia media. Fortunatamente esistono soluzioni molto più economiche ed alla portata di tutti i consumatori, come il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo. Questi è uno smartwatch con display da 1,85 pollici di diagonale, completamente a colori e touchscreen, con tantissime funzionalità che possono essere raggiunte in pochissimo tempo.

Smartwatch in promozione su Amazon: ecco quanto costa

Lo smartwatch in oggetto è uno dei più economici in circolazione, infatti in vendita sarebbe ad un prezzo consigliato di 89,99 euro, cifra che viene ridotta da Amazon del 67%, sino ad arrivare ad una spesa finale che si aggira a soli 29 euro. A questo punto entra in gioco il coupon che gli utenti possono applicare direttamente in pagina, pari al 15% del valore residuo, fino ad arrivare così ad un’offerta complessiva dell’82%, ed una spesa che si aggirerà attorno ai 26 euro. L’ordine lo potete completare qui.

Come vi abbiamo accennato ed anticipato, sono davvero tante le funzioni che risultano essere raggiungibili, alle precedenti aggiungiamo anche il monitoraggio del sonno, la certificazione IP68 per la resistenza anche all’immersione in acqua, ben 113 modalità di sport (o meglio attività di allenamento), e comunque la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso, una piccola chicca che dispositivi ben più costosi non sono in grado di offrire in genere.