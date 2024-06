Play Store: oggi gratis app e giochi a pagamento, ecco quali

Oggi il Play Store di Google regala una grande gioia agli utenti Android. Direttamente al suo interno ci sono infatti dei titoli a pagamento da scaricare gratuitamente. Il tutto durerà per un tempo limitato, per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile.

È proprio in questo modo che si può quindi capire cosa significa avere a disposizione sullo smartphone un contenuto di tipo premium. Oltre a tutto ciò però bisogna tenere anche a mente che ogni titolo in questione potrebbe improvvisamente tornare al suo stato originale. Non è stato chiarito infatti quando questi ritorneranno ad essere a pagamento, per cui il nostro consiglio è sicuramente quello di scaricare tutto subito. In basso c’è la lista completa con tutti i titoli disponibili sul Play Store per gli utenti Android e anche le indicazioni per effettuare il download.

Gli utenti Android possono infatti procedere al download di alcuni titoli a pagamento senza dover pagare nulla.

Play Store e regali: ecco i titoli a pagamento gratis per oggi

C’è un consiglio che vi diamo per riuscire a trarre beneficio anche in futuro: scaricate tutto e non pensateci più di una volta. Ci sono certamente in lista dei titoli che potrebbero non interessarvi ma che invece in futuro potrebbero tornare più che utili. Il problema è che, non scaricandoli adesso, ci si potrebbe ritrovare a dover ricaricare in futuro gratis qualora dovessero servire. Per evitare tutto questo dunque vi consigliamo di scaricarli adesso e di cancellarli subito dopo, cosicché in futuro potrete scaricarli ancora una volta ma gratis. Ricordiamo infatti che l‘account Google tiene a mente l’attività degli utenti, per cui ricorderà che lo avevate scaricato gratis in passato e vi permetterà di farlo ancora.