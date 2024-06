Iliad: 6 anni in Italia e 3 offerte fino a 250GB in 5G

È stato il tempo ad insegnare agli utenti che qualora avessero avuto bisogno di un cambio gestore, avrebbero trovato terreno fertile in Iliad. Il famoso provider che ormai veste i panni di leader assoluto nel mondo della telefonia mobile e non solo, ha attualmente tre offerte Flash sul sito sito ufficiale.

Al loro interno queste includono qualsiasi cosa, partendo dai minuti e dai messaggi e terminando con tantissimi giga disponibili.

Iliad: queste tre offerte insieme non hanno paura della rivalità, ecco l’elenco

Andando per ordine, ecco la famosa Flash 200, una soluzione già vista lo scorso mese che in questo caso ha un prezzo di 9,99 € mensili per sempre. Quello che offre al suo interno è chiaro a tutti: minuti e messaggi illimitati verso chiunque con 200 giga in rete 5G.

L’altra offerta, già conosciuta più volte dagli utenti, si chiama invece Flash 150. A differenza dell’offerta precedente, o 150 giga in 4G, sempre con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di 7,99 € mensili per sempre.

L’ultima soluzione è la vera punta di diamante targata Iliad per questo mese di giugno e si chiama Flash 250. Ad un prezzo di 11,99 € è possibile portarsela a casa con 250 giga in 5G e i soliti minuti e messaggi senza limiti.

I vari vantaggi di Iliad, oltre al grande risparmio e alla grande moltitudine di contenuti, consistono in tantissime concessioni. Il colosso infatti riesce a mettere costantemente a disposizione del pubblico tantissime opportunità in più. Nel caso di due di queste tre offerte, ecco infatti il 5G praticamente gratis. Gli utenti non devono avere alcun timore: non ci sono costi da pagare al momento e neanche in futuro. Chi sceglie offerte che partono da questi prezzi, si ritrova infatti il massimo standard di connessione a costo zero. Tutto ciò ovviamente può avere luogo qualora lo smartphone utilizzato dagli utenti sia provvisto dello standard 5G.