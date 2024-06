Dopo le novità presentate lo scorso anno, è stato annunciato l’arrivo della Mini Cooper a 5 porte e combustione interna, tanto chiacchierata. Secondo quanto riportato il nuovo veicolo sarà molto più spazioso rispetto alla versione “standard”. La Mini Cooper cinque porte avrà larghezza di 1.7metri, lunghezza di 4metri, e altezza pari a 1.4metri. Inoltre, ha un passo più lungo di 72mm. La carrozzeria estesa di 172mm.

Le dimensioni presentate sembrano essere fedeli a quelle del modello precedente. Ciò permette di ottenere una vettura che risulti compatta anche se molto più spaziosa. Inoltre, aumenta il comfort e lo spazio riservato ai passeggeri. La nuova Mini Cooper, infatti, può accogliere fino a cinque persone.

I primi dettagli relativi alla nuova Mini Cooper 5

I sedili posteriori sono ribaltabili ed espandono la capacità del bagagliaio che da 275litri passa a 925. Il design esterno presenta sbalzi ridotti e superfici chiare. Quello frontale, invece, conserva i caratteristici fari rotondi e la griglia ottagonale.

Come anticipato, la Mini Cooper 5 porte è disponibile con due motori, entrambi a benzina. La versione C presenta un tre cilindri da 115 kW/156 CV. Mentre per quella S è presente un quattro cilindri da 150 kW/204 CV. I due motori sono abbinati ad un nuovo telaio. In questo modo è possibile garantire il go–kart feeling di Mini. Un dettaglio tipico del marchio.

Per quanto riguarda gli interni, quest’ultimi risultano essere minimalisti. Sono incluse tutte le innovazioni presenti anche sulla Cooper standard, come ad esempio il nuovo display centrale OLED ad alta risoluzione. Quest’ultimo è posizionato vicino al conducente e permette di controllare tutte le funzioni della vettura tramite il tocco o anche con la voce. Inoltre, è disponibile, grazie al Mini Operating System 9, un’interazione intuitiva con il veicolo.

La nuova Cooper 5 porte introduce anche sette Mini Experience Modes. Quest’ultimi personalizzano l’atmosfera all’interno dell’abitacolo con proiezioni di motivi e colori.