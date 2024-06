DAZN ha lanciato una nuova promozione destinata ai tifosi dell’AC Milan. La quale si propone di offrire loro la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale a un prezzo scontato. Normalmente, il costo del pacchetto standard è di 359€ all’anno, corrispondenti a 25€ al mese. Ma, grazie a questa iniziativa esclusiva, i titolari della tessera stagionale possono ottenere dodici mesi di accesso. Il tutto al prezzo di sole dieci mensilità, risparmiando così 60€. L’offerta è valida fino al 30 Giugno 2024 ed è dedicata agli abbonati per la stagione 2023/24. I quali hanno rinnovato il loro biglietto per seguire la squadra anche per le prossime partite. Questa opportunità consente agli appassionati rossoneri di godersi tutti gli eventi della Serie A. Sia in casa che in trasferta, attraverso l’ omonima piattaforma streaming.

DAZN: tutti i dettagli della nuova promozione calcistica

Tale iniziativa rappresenta un vantaggio significativo per gli appassionati di calcio. In quanto consente loro di accedere a un’ampia copertura delle partite della loro squadra del cuore ad un costo notevolmente ridotto. Secondo quanto riportato, l’abbonamento a prezzo scontato non richiede che gli utenti siano già clienti attivi di DAZN. Di conseguenza si tratta di un’ opportunità accessibile a tutti coloro che desiderano seguire da vicino le gesta del Milan. Con questa offerta, l’ app mira a premiare la fedeltà dei suoi abbonati. Ma anche a incentivare nuovi appassionati a unirsi alla sua piattaforma per vivere appieno l’esperienza del calcio italiano. Attraverso appunto una proposta di streaming accessibile e conveniente.

L’azienda ha sottolineato che questa decisione è parte di un impegno più ampio a offrire contenuti sportivi di alta qualità a tariffe competitive. Mantenendo i prezzi dell’abbonamento alla Serie A inferiori rispetto ad altre leghe europee. Si tratta di una strategia che mira a soddisfare le esigenze degli appassionati di calcio in Italia. Ma anche e soprattutto a contrastare il fenomeno della pirateria attraverso offerte accessibili che rendono più conveniente il consumo legale di contenuti sportivi di alto livello.