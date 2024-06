L’Europeo di calcio 2024 è iniziato, la competizione continentale che vede le maggiori nazionali europee contendersi il tanto ambito trofeo e infatti è iniziato ieri vedendo l’esordio della Germania, nazione ospitante, nella sfida con la Scozia.

Ovviamente si tratta di una delle competizioni calcistiche più seguite in tutto il mondo con milioni di spettatori collegati ogni volta a guardare i match di calcio, tutto ciò che coinvolgerà come intuibile anche l’Italia che è chiamata a difendere il titolo contro delle avversarie decisamente rafforzate con innesti di spessore assoluto.

Le partite saranno ovviamente trasmesse dall’emittente televisiva nazionale Rai e per visionarle in 4K sarà necessario usufruire di tivùsat, c’è però una brutta notizia ad attendere tutti gli amanti del calcio che però non vogliono sacrificare nulla da un punto di vista della visualizzazione dei contenuti, infatti le partite saranno trasmesse in 4K HDR ma non saranno in risoluzione nativa.

4K solo tivùsat ma non nativo

Ebbene sì, le partite non saranno ad altissima risoluzione in modo nativo bensì subiranno un processo di upscaling dal momento che la trasmissione iniziale sarà in full HD HDR, questo non perché lei non voglia trasmettere le partite in 4K bensì perché la televisione tedesca ha preso la decisione di limitare la risoluzione al semplice HD HDR.

Si tratta di una decisione che ovviamente le emittenti televisive non hanno capito appieno, probabilmente le emittenti tedesche non vogliono correre il rischio di sovraccaricare la loro rete con trasmissioni ad una risoluzione decisamente molto pesante da gestire, vista l’importanza dell’evento calcistico ovviamente non si vuole correre il rischio di andare incontro a un blocco delle trasmissioni che costerebbe milioni di euro alla nazione e alla competizione.

Di conseguenza le partite saranno in 4K ma solo tramite particolari algoritmi di miglioramento delle immagini, la resa ovviamente non è la medesima del 4K nativo, ciò non toglie che l’effetto sicuramente sarà superiore rispetto a quello di una risoluzione più bassa.