Dopo la recente vittoria della Coppa Italia, per il club bianconero si prevede una promettente prossima stagione, il cui obiettivo sarà quello di ripetersi e, se possibile, migliorare

Parlando sempre della prossima stagione, i tifosi della “Vecchia Signora” avranno l’opportunità di godere di un’offerta esclusiva DAZN per gli abbonati allo stadio. Si, avete capito benissimo. Infatti, i tifosi che hanno acquistato gli abbonamenti dal 21 al 30 maggio per la stagione 2024-2025 usando i canali ufficiali del club, potranno aggiungere anche un abbonamento DAZN Standard, per la durata di un anno, a prezzo scontato.

Come funzionerà la nuova offerta di DAZN?

Visto l’attuale costo di 359€ per un abbonamento standard, i tifosi juventini avranno la possibilità di risparmiare 60€, facendo così abbassare il prezzo a 299€ (circa 25€ al mese). Per ottenere ciò sarà necessario non possedere ancora un account DAZN. Questa strategia della piattaforma riuscirà senza alcun dubbio ad acchiappare nuovi abbonati e compenserà agli aumenti di prezzo condivisi di recente.

E per chi ha acquistato l’abbonamento allo stadio, ma era già cliente DAZN? Rimane aperta la possibilità di ricevere offerte esclusive anche per i tifosi che posseggono già un account DAZN. Basterà semplicemente contattare, sempre per vie ufficiali, il servizio clienti della piattaforma di streaming.

Quest’offerta imperdibile permetterà a tutti i tifosi bianconeri di seguire e supportare la propria squadra del cuore sia allo stadio che dal divano di casa.

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, DAZN starebbe lavorando per proporre progetti simili anche alle altre big di Serie A, specialmente per Milan e Inter. Qualora queste iniziative dovessero concretizzarsi, condivideremo con voi la notizia.