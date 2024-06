A quanto pare sta per succedere qualcosa di interessante nel mondo dell’informatica di consumo, sembra infatti che il mercato stia per vedere l’ingresso di una nuova concorrente nella gara, parliamo di MediaTek, quest’ultima sembra molto interessata al mercato PC e vuole introdurre una propria proposta basata su ARM e dedicata al mondo Windows on ARM, in modo da sfidare l’egemonia che Qualcomm e le altre aziende come AMD e Intel hanno costruito, non a caso sappiamo bene che Snapdragon e le prossime soluzioni Lunar/Arrow Lake e Ryzen, stanno dominando la scena anche per le prestazioni AI.

A quanto pare MediaTek sta sviluppano un proprio processore in grado di eseguire Windows, il rumor si era fatto vivo qualche settimana fa ma ora si fa più deciso grazie ad alcune fonti vicine alla società.

Grazie ad ARM

Il centro delle operazioni sembra essere proprio ARM, i core dell’azienda sono famosi per la loro grande efficienza energetica e per le prestazioni in grado di tenere testa alle soluzioni x86, ecco dunque perché ora la corsa è verso l’architettura ARM, soprattutto in chiave laptop dal momento che consente di unire prestazioni e spessori davvero ridotti.

MediaTek punta a sfruttare il proprio know-how sulla tecnologia ARM per smartphone per galoppare nello sviluppo di un processore PC laptop grazie anche all’aiuto di ARM stessa la quale sta fornendo design progettuali e componenti all’azienda taiwanese portandola a risparmiare risorse e tempo.

Si tratta di una mossa che un po’ ci si aspettava, infatti Qualcomm aveva un accordo con Microsoft per l’esclusività di Windows on ARM, tale accordo scade però nel 2024 e dunque non c’è da sorprendersi per l’ingresso di altre aziende competitor nella corsa a Windows on ARM, l’obbiettivo finale come prevedibile è fornire soluzioni in grado di eseguire l’IA senza nessun tipo di problema direttamente on board.