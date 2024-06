Lada e-Niva Travel: arriva il nuovo mini fuoristrada elettrico

Lada si unisce a tutti gli altri brand che adesso fanno ufficialmente parte del mondo delle auto elettriche. Il brand russo ha presentato infatti il suo prossimo modello che pare sia un mini fuoristrada funzionante a batteria. La vettura è la e-Niva Travel e potrebbe essere per la società sia un grandioso successo che un clamoroso flop, discorso che vale alla fin fine per ogni automobile.

Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, Lada ha perso della Renault che ha scelto di ritirarsi per ovvie ragioni da Paese. Anche dopo la fuga di Renault, Lada ha cercato di continuare a sviluppare nuove tecnologie e nuove auto, come la sua recentissima berlina a motore termico Iskra. Ora, la società punta sull’avveniristica e-Niva Travel, un fuoristrada compatto a zero emissioni.

Com’è stata progettato il nuovo Fuoristrada Lada? Quali sono le caratteristiche?

La e-Niva Travel si ispira di molto alla Chevrolet Niva sotto molti punti di vista. Gli ingegneri di Lada hanno però sostituito il motore termico da 1,7 litri e 80 CV con uno elettrico avente una potenza di 163 CV. La trasmissione e la trazione integrale sono state mantenute, mentre hanno ridotto il baule posteriore per poter installare sulla vettura una batteria da 34 kWh.

La Lada e-Niva Travel avrà un’autonomia di fino a 175 km, poco se consideriamo quanto i mini SUV di altre aziende propongono ai guidatori. La ricarica della batteria richiede non meno di 12 ore, altro aspetto differente e controtendenza. L’autonomia limitata e i lunghi tempi di ricarica potrebbero infatti rendere il veicolo molto meno competitivo rispetto ai modelli occidentali più avanzati. Al contempo, la fedeltà alla tradizione potrebbe magari attrarre una nicchia di appassionati di fuoristrada.

La Lada e-Niva Travel è un modello importante per il marchio russo che rafforza così la sua presenza nel mercato delle auto elettriche. Anche con i suoi “difetti”, questo nuovo mini fuoristrada elettrico potrebbe riuscire a trovare il suo pubblico, nonostante tutto. Resta solo da vedere ora se la e-Niva Travel sarà capace di imporsi o no in un mercato così competitivo. Come pensate andranno le vendite date queste premesse?