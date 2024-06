Elon Musk ha confermato che il restyling della Tesla Model Y non sarà annunciato nel 2024. Tale dichiarazione arriva dopo alcune voci diffuse a febbraio. Quest’ultime suggerivano un imminente facelift del SUV elettrico. A tal proposito, era stata inviata una comunicazione ai consulenti vendita di Tesla. Veniva chiesto loro di informare i clienti riguardo l’assenza di un aggiornamento estetico della Model Y.

L’avviso ufficiale non ha fermato le speculazioni su un possibile arrivo del restyling, noto con il nome in codice “Project Juniper“. Per porre fine a queste voci, Elon Musk è intervenuto direttamente, ribadendo che nel 2024 non ci sarà alcun facelift della Model Y.

Nessun restyling previsto per la Tesla Model Y

Inoltre, il CEO ha sottolineato un dettaglio importante: l’azienda migliora costantemente i suoi veicoli. Ciò significa che un’auto acquistata oggi è leggermente migliore di una venduta sei mesi fa. Tesla, infatti, adotta una politica di aggiornamenti continui e incrementali, evitando di fare grandi annunci per ogni miglioramento. La strategia presentata offre all’azienda la possibilità di affinare continuamente le prestazioni e le funzionalità delle sue vetture. In questo modo è possibile garantire che ogni nuovo veicolo sia sempre all’avanguardia, rispondendo alle esigenze degli utenti.

Il restyling della Tesla Model 3 è stato lanciato la scorsa estate (2023). Con l’ultima conferma di Elon Musk, invece, è certo che bisognerà attendere fino al 2025. Dunque, per vedere “Project Juniper” bisognerà attendere il prossimo anno.

A livello di vendite, nel 2023, il SUV elettrico ha registrato un successo commerciale significativo. Anche se quest’anno la situazione potrebbe subire un leggero calo, la ModelY rimane il modello di punta dell’azienda. La solida posizione sul mercato permette a Tesla di prendersi il tempo necessario per perfezionare “Project Juniper” e presentarlo, come detto, il prossimo anno. Nel frattempo, l’azienda continua a migliorare costantemente la Model Y nel tentativo di renderlo il veicolo adatto ad un bacino molto più ampio di automobilisti.