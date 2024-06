Il produttore tech Honor continua a sfornare nuovi prodotti tecnologici. Uno degli ultimi arrivati è il nuovo Honor X6b, un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Per il momento, questo nuovo smartphone è stato svelato ufficialmente sul sito ufficiale dell’azienda, per questo motivo non abbiamo ancora notizie certe riguardanti il prezzo di vendita ufficiale e i mercati presso cui sarà distribuito. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Honor svela a sorpresa il hicoo budget phone Honor X6b, ecco le specifiche

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Honor ha presentato ufficialmente a sorpresa un nuovo smartphone. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Honor X6b, un dispositivo appartenente alla fascia medio-bassa del mercato e le cui specifiche tecniche sono state svelate sul sito ufficiale dell’azienda. Tra le specifiche, troviamo come processore un processore di casa MediaTek.

Si tratta nello specifico del soc MediaTek Helio G85 con tagli di memoria comprendenti dai 4 ai 6 GB di RAM e con 128 GB oppure 256 GB di storage interno. Dal punto di vista estetico, non troviamo molte differenza con i precedenti dispositivi presentati dall’azienda. La parte frontale è infatti occupata da un display con un notch a goccia centrale e con delle cornici piuttosto generose.

Il pannello è un TFT LCD con una diagonale pari a 6.56 pollici e con una risoluzione pari ad HD+. La frequenza di aggiornamento del display arriva a 90Hz. Una novità interessante dal punto di vista del software riguarda la presenza della Magic Capsule, ovvero una sorta di Dynami Island di casa Apple, che si allarga e si rimpicciolisce in base alle notifiche in arrivo. Il comparto fotografico è invece affidato a un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La batteria ha invece una capienza di 5200 mah con supporto alla ricarica rapida da 35W.