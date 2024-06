Iliad sfida CoopVoce: arrivano le nuove offerte fino a 250 GB in 5G

Oggi è molto più semplice lasciare il proprio gestore di fiducia e trovarne un altro, ma bisogna anche resistere ai gestori virtuali. Proprio per tale motivo, Iliad adotta delle offerte straordinarie.

Queste sono piene di ogni contenuto e soprattutto costano poco, peraltro durando per sempre senza cambiare. La gamma si arricchisce in occasione del sesto compleanno di Iliad, che infatti ha voluto ufficializzare le sue tre Flash d’eccellenza. Tutte hanno tantissimi giga, minuti, messaggi e anche un prezzo al di sotto della norma. Basta andare sul sito ufficiale per avere una panoramica precisa di ognuna delle tre soluzioni.

Iliad: le tre offerte Flash battono ogni gestore, ecco cosa includono

Tutto parte dalla prima soluzione, ormai un’abitudine in casa Iliad. La Flash 150 consente di avere tutto, basta solo pagare 7,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti che la sceglieranno troveranno minuti senza limiti verso ogni provider, messaggi senza limiti verso tutti e 150 giga in 4G.

Di tutt’altro calibro sono le altre due offerte che seguono, le quali fanno capo sempre alla stessa gamma. La prima è sicuramente la Flash 200, soluzione mobile che include internamente gli stessi minuti e messaggi già visti ma con 200 giga in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre e per tutti.

L’altra offerta che si sta guadagnando tanto terreno, soprattutto perché nessuno l’aveva mai vista prima, si chiama Flash 250. Con un prezzo di soli 11,99 € al mese per sempre, è proprio questa la soluzione che Iliad vuole mettere a disposizione dei suoi utenti. Ci sono minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 250 giga in 5G ogni mese.

Queste soluzioni sono disponibili per tutti gli utenti in quanto Iliad non richiede una provenienza specifica come fanno invece gli altri provider.

Optando per una soluzione da 9,99 € al mese a salire, garantisce anche uno sconto sull’offerta domestica in fibra ottica.