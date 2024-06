Si è parlato di una possibile partnership tra Renault e Volkswagen per la creazione di nuove auto elettriche compatte come la Twingo e la ID.1. È stato poi riportato che l’accordo è saltato. Recentemente, invece, Renault ha dichiarato di aver stretto una nuova partnership con una società cinese. Lo scopo è quello di tagliare i costi per la costruzione della nuova vettura. E non solo. Con un accordo tra le due società sarà possibile anche sopperire alle spese relative alla ricerca e allo sviluppo della Twingo elettrica. Considerando quanto detto la vettura potrebbe costare meno di 20.000 euro. Al momento non è ancora stato reso noto quale sia l’azienda cinese coinvolta, ma è probabile che l’annuncio arriverà molto presto.

Renault stipula un nuovo accordo

La partnership appena stipulata permetterà la presentazione della prossima Twingo elettrica entro la fine del prossimo anno (2025). In questo modo i primi modelli della vettura potrebbero arrivare nelle concessionarie nei primi mesi del 2026.

Riguardo la questione, il CEO del Gruppo Renault, Luca De Meo, ha affermato che la nuova collaborazione sarà fondamentale per rispettare le tempistiche prefissate. Inoltre, come anticipato si cercherà in questo modo di abbassare i costi di produzione. Se il processo andrà a buon fine sarà possibile mantenere bassi anche i listini finali. Secondo alcune recenti dichiarazioni De Meo ha confermato l’intenzione di Renault di apportare modifiche significative per l’ingegneria di produzione ed anche l’approvvigionamento delle componenti da utilizzare. In questo modo sarà possibile snellire il processo di sviluppo che permetterà di terminare l’auto in meno di 24 mesi.

Inoltre, riguardo all’accordo sfumato con Volkswagen, De Meo ha dichiarato che avrebbe potuta essere una buona occasione per dimostrare che le aziende europee potevano lavorare insieme. Non resta dunque che attenere per scoprire quali saranno i termini relativi al nuovo accordo firmato da Renault. Inoltre, tutto il settore auto è in attesa di scoprire qual è l’azienda cinese coinvolta nella partnership.