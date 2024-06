Magic V Flip, il primo smartphone a conchiglia di Honor, sta per essere ufficialmente presentato e online stanno emergendo i primi dettagli a riguardo. Tra le principali novità spiccano il display esterno e la batteria. Quest’ultima, nello specifico, potrebbe integrare 4.500mAh. Un valore decisamente più elevato rispetto agli altri dispositivi appartenenti a tale tipologia di dispositivi. Secondo quanto riportato si tratta di due unità, una da 2.420mAh e l’altra da 1.980mAh. Inoltre, la presenza della certificazione 3C ha confermato la presenza di un supporto per la ricarica rapida a 66W.

Arriva l’Honor Magic V Flip: ecco cosa sappiamo

Il design del nuovo dispositivo presenta uno spessore ridotto (15/17 mm da chiuso). Inoltre, sembra che lo smartphone Honor presenterà un display esterno particolarmente grande rispetto agli altri modelli del settore. Si parlerebbe, infatti, di circa 4 pollici. Caratteristica che dovrebbe condividere solo il Motorola Razr 50 Ulta. Secondo le immagini pubblicate online sembra che il display occuperà tutta la metà superiore dello smartphone.

Sono inoltre presenti due fori dedicati alle due fotocamere. Tra queste, quella principale, sarà da 50MP OIS con apertura f/1,9. Il flash LED, invece, è stato sistemato dall’altra parte del dispositivo, ovvero in alto a destra. La posizione risulta essere insolita, ma potrebbe rivelarsi strategica per evitare di togliere ulteriore spazio al display.

I press render, inoltre, mostrano per lo schermo interno un foro per la fotocamera. Inoltre, il dispositivo di Honor presenterà dei bordi sottili e piatti. Nella parte inferiore ci sono la porta USB–C, il cassettino per le SIM e uno speaker. Sul lato invece è presente il bilanciere per il volume e il tasto per l’accensione. Quest’ultimo molto probabilmente comprenderà anche il riconoscimento per l’impronta digitale.

Sono state confermate da Honor tre diverse opzioni per i colori Camellia White, Iris Black e Champagne Pink. Inoltre, sono previste diverse varianti per la memoria. Nello specifico si tratta di 12/256 GB, 12/512 GB e 12 GB/1 TB. Per il momento queste sono le sole informazioni rilasciate sui nuovi smartphone.

Honor ha confermato l’arrivo dell’annuncio ufficiale previsto per il prossimo 13 giugno in Cina. Nello specifico, il nuovo Magic V Flip verrà presentato durante il Technology Fashion Show 2024 di Shanghai. Successivamente è previsto anche l’inizio del rilascio globale. Sulla pagina del sito ufficiale cinese di Honor è possibile effettuare un preordine non impegnativo.