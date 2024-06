La Honda Civic 2025 arriva negli Stati Uniti. A tal proposito, l’azienda ha annunciato i costi del suo nuovo modello. La proposta di Honda comprende diverse varianti. Il modello base (Civic LX) ha prezzo iniziale di 24.250dollari. Nel cambio sono all’incirca 22.000euro. Per la nuova Honda è stato scelto un motore a quattro cilindri da 2.0litri. I consumi sono di 32mpg (miglia per gallone) in città. Pari a 7.35litri per 100km. In autostrada, invece, sono di 41mpg, ovvero 5.74litri per 100km. E non è tutto. È compreso anche un consumo combinato di 36mpg, circa 6.53litri per 100 km.

Honda Civic arriva sul mercato negli Stati Uniti

Per la Civic Sport 2025, i consumi risultano leggermente aumentati. Il prezzo di partenza della vettura è di 26.250dollari, circa 24.000euro. Suddetta variante del modello Honda avrà lo stesso motore della LX, anche se i consumi risultano essere superiori. Sono 31mpg in città, ovvero 7.59litri per 100km. Mentre in autostrada sono 39mpg, pari a 6.03litri per 100 km. In più c’è un consumo combinato di 34mpg. In questo caso si parla di 6.92litri per 100km.

La Sport Hybrid rappresenta un’opzione più efficiente. Dettaglio particolarmente rivelante soprattutto per quanto riguarda i consumi. Il prezzo di partenza sarà di 28.750dollari, circa 26.000euro. Il modello ha un motore a combustione da 2.0litri combinato con due propulsori elettrici. In tal modo vengono raggiunti consumi decisamente ridotti. Sono 50mpg in città pari a 4.70litri per 100km. In autostrada, invece, sono 47mpg ovvero 5.00litri per 100 km. Inoltre, anche qui è previsto un consumo combinato pari a 49mpg. Tale valore si traduce in 4.80litri per 100 km.

Infine, la Civic Sport Touring Hybrid, con un prezzo di 31.750dollari, poco più di 29.000euro, presenta la stessa configurazione ibrida della Sport–Hybrid. Inoltre, offre gli stessi consumi. Tale efficienza è particolarmente impressionante, soprattutto considerando il costo relativamente accessibile rispetto ai mercati europei. Infatti, in Italia, con 22.000euro non si riesce nemmeno a comprare una Citroen e–C3 YOU, che parte da 23.300euro.