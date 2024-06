WhatsApp è una delle applicazioni più in voga del momento. In realtà si tratta di una piattaforma che sin dal 2009 domina le classifiche di download di molti paesi del mondo.

WhatsApp è infatti una delle applicazioni per la messaggistica istantanea più usate, tanto da contare un traffico di circa 1 miliardo di messaggi scambiati durante il giorno tra gli utenti.

L’egemonia di ‎WhatsApp in questo settore è dovuta principalmente alla voglia degli sviluppatori di rinnovare continuamente e ciclicamente la piattaforma, tanto che al giorno d’oggi WhatsApp è completamente diverso rispetto alla sua prima versione.

Recentemente per l’app di Meta si è parlato di novità davvero incredibili. Con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, considerata da tutti la tecnologia del secolo, sono molte le applicazioni che hanno deciso di introdurla nei loro sistemi, e WhatsApp è proprio una di queste.

A breve WhatsApp rilascerà una serie di funzioni davvero incredibili. Vediamone insieme alcune.

Le prime novità riguarderanno sicuramente i canali, funzione introdotta in tempi recenti da WhatsApp, e che presto subirà delle modifiche come la possibilità di fissare due canali in alto o l’aggiunta di ulteriori filtri. Un altro aspetto del tutto sorprendente sarà la possibilità per gli utenti di utilizzare l’account di WhatsApp su quattro dispositivi in contemporanea, oppure la possibilità di bloccare delle singole chat con una password o un Pin.

Ma, come sempre, WhatsApp ha un occhio di particolare riguardo verso la privacy e la sicurezza degli utenti, e la funzione di cui stiamo per parlare ne è l’emblema.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, WhatsApp estenderà una funzione molto utile già presente su Android, anche su iOS. Si tratta proprio del divieto di effettuare degli screenshot alle foto profilo degli utenti.

WhatsApp: addio agli screenshot anche su iOS

Per tutti gli utenti della versione beta di WhatsApp è già impossibile effettuare screenshot, e presto la funzione sarà estesa a tutti.

WhatsApp, che da sempre tiene molto alla privacy degli utenti, già nei mesi scorsi aveva integrato questa funzionalità sui dispositivi Android, e nei prossimi mesi questo arriverà anche su iOS.

Se si cerca di fare uno screen alla foto profilo di un utente uscirà una schermata con il seguente testo: ‘La cattura dello schermo è bloccata. Per proteggere la privacy di tutti, questa cattura di schermata è stata impedita‘.