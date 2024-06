La Cina sta compiendo progressi enormi nel suo impegno per ridurre le emissioni di carbonio e abbracciare fonti di energia più sostenibili. Uno degli sviluppi più interessanti in questo ambito è il settore dell’eolico offshore, dove la tecnologia sta avanzando a ritmi incredibili.

Le nuove tecnologie energetiche cinesi

Recentemente, la Dongfang Electric Corporation (DEC) ha installato la prima turbina eolica da 18 MW al mondo lungo la costa meridionale della provincia di Guangdong. Immaginate una turbina con un rotore dal diametro di 260 metri, che copre un’area di 53.000 metri quadrati. È una macchina gigantesca, capace di produrre circa 72 GWh di energia all’anno, sufficiente per alimentare circa 36.000 famiglie. Questo parco eolico, con sei di queste turbine, dovrebbe generare fino a 432 GWh all’anno, riducendo le emissioni di CO₂ di oltre 59.000 tonnellate per turbina e sostituendo l’equivalente di 22.000 tonnellate di carbone.

Ma DEC non è l’unica azienda a fare passi da gigante. MingYang, un’altra grande azienda cinese del settore energetico, ha presentato una nuova turbina eolica con una potenza variabile tra 18 e 20 MW. Queste turbine non solo aumentano la capacità di generazione energetica, ma sono anche progettate per resistere ai tifoni che spesso colpiscono la Cina meridionale. Grazie a tecnologie avanzate anti-tifone, MingYang punta a garantire una fornitura energetica più sicura e resiliente, anche in condizioni climatiche estreme.

L’ambizione della Cina di diventare leader mondiale nelle energie rinnovabili è parte di una strategia più ampia di decarbonizzazione. Il paese ha fissato il 2030 come anno di picco del consumo di carbone e mira a raggiungere la neutralità climatica entro il 2060. Non si tratta di abbandonare immediatamente il carbone, ma di passare gradualmente a un mix energetico più sostenibile e diversificato.

Un passaggio graduale ma necessario

Attualmente, il carbone è ancora la principale fonte di energia in Cina, alimentata dalla crescente domanda interna. Con l’aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili e le continue innovazioni tecnologiche, però, il panorama energetico del paese sta cambiando rapidamente. Il prossimo decennio sarà cruciale per il successo di questa transizione e per consolidare il ruolo delle energie rinnovabili nel mix energetico cinese.