Il Light Phone 3 sta emergendo come una novità rivoluzionaria nel panorama degli smartphone, rispondendo al desiderio di molti utenti per un’esperienza tecnologica più semplice e centrata sulle necessità quotidiane. Kaiwei Tang, co-fondatore dell’azienda, sottolinea che questo dispositivo non è un ritorno nostalgico al passato, ma un passo verso un futuro in cui la tecnologia serve l’utente senza distrarlo.

Le caratteristiche del Light Phone 3

Rispetto al Light Phone 2 del 2019, il Light Phone 3 ha dimensioni più compatte, ricordando un tradizionale BlackBerry. Il display OLED da 3,92 pollici offre un’ottima qualità visiva con risoluzione 1080×1240 in bianco e nero, assicurando uno scrolling fluido e responsivo, un netto miglioramento rispetto alla tecnologia e-Ink del modello precedente. Inoltre, è dotato di controllo della luminosità e una torcia integrata sul lato sinistro, rendendolo versatile e utile in diverse situazioni.

Un punto di forza del Light Phone 3 sono le sue fotocamere: una da 50 MP sul retro e una da 8 MP sul fronte. Queste fotocamere sono progettate per scansionare codici QR con precisione e facilitare videochiamate chiare. Il tasto dedicato per lo scatto richiama l’esperienza delle fotocamere tradizionali, rendendo l’uso semplice e intuitivo.

Una caratteristica apprezzata è la batteria rimovibile, una rarità nel mercato degli smartphone dominato da dispositivi monoblocco. Tang ha enfatizzato l’impegno dell’azienda verso la sostenibilità, utilizzando materiali come alluminio, vetro e plastica riciclata SORPLAS, riducendo l’impatto ambientale del dispositivo.

Nonostante la sua apparente semplicità, il Light Phone 3 è dotato di componenti all’avanguardia, come il processore Qualcomm SM4450, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Offre anche connettività avanzata come 5G, Bluetooth 5.0, NFC e USB-C 2.0, garantendo sicurezza con un sensore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione e resistenza agli elementi con certificazione IP54.

Il Light Phone 3 è disponibile in preordine a 399 dollari fino al 15 luglio, con consegne previste per gennaio 2025. Il prezzo finale, attualmente fissato a 799 dollari, potrebbe subire revisioni in base alla risposta del mercato.