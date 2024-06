Volkswagen Golf: in arrivo una nuova versione per le piste?

Dopo il lancio della Golf GTI Clubsport, Volkswagen potrebbe presto alzare la posta con una versione R ancora più potente. Le voci che circolano indicano che il progetto è in attesa dell’approvazione del consiglio di amministrazione, quindi al momento nulla è confermato.

Pare che ora la Volkswagen stia lavorando su una nuova versione della Golf GTI Clubsport dedicata alla piste. I dettagli specifici non siano stati rivelati, ma ci si aspetta che la Golf R Clubsport subisca cambiamenti grandiosi, capaci di stupire il pubblico. Si parla di una regolazione ad-hoc della sua geometria e delle sospensioni, oltre che dell’utilizzo della fibra di carbonio, che andrebbero a migliorarne le prestazioni fino a portarle ad un livello inesplorato.

Una nuova Volkswagen Clubsport è all’orizzonte?

La precedente Golf R, prima che l’azienda avviasse il restyling, aveva 320 CV. L’edizione speciale realizzata per il 20° anniversario raggiungeva invece i 333 CV. Questa versione speciale, come la recente Clubsport, era dotata di un cambio automatico DSG a doppia frizione a sette rapporti. In termini di trazione, la Volkswagen Golf R era equipaggiata con il sistema 4Motion. Possedeva poi un differenziale posteriore sportivo che garantiva una distribuzione dinamica della coppia tra le ruote posteriori. La Golf R Clubsport dovrebbe migliorare ulteriormente queste prestazioni, con un tempo da 0 a 100 km/h stimato, inferiore di un paio di decimi di secondo rispetto alla versione standard.

La velocità massima della Golf R Clubsport dovrebbe però rimanere limitata a 250 km/h. Si pensa che Volkswagen possa tuttavia presentare al pubblico più opzioni per aumentare questo limite. Le altre ipotetiche versioni potrebbero soddisfare i clienti che intendono sfruttare i tratti senza limiti di velocità delle autostrade tedesche.

Le prospettive per una Golf R Clubsport più potente e orientata alla pista sono promettenti. Con tutti i miglioramenti in programma, la riduzione del peso e la potenza aumentata, questa nuova versione potrebbe diventare una delle più vendute tra le sportive. Ora, chi è interessato, attendere che i rappresentanti di Volkswagen presentino ulteriori conferme e dettagli. L’entusiasmo, anche solo pochi dettagli, è già palpabile.